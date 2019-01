「レインボーシックス シージ」PC版世界大会「プロリーグ シーズンIX」のスケジュールが公開！

ユービーアイソフトは、PC版「レインボーシックス シージ」世界大会「プロリーグ シーズンIX」のスケジュールを公開した。

2019年1月16日(水)に、レインボーシックス プロリーグのアジア太平洋地域の新シーズンが開幕します。前シーズンからアジア太平洋地域は目に見えて急成長しています。

日本の「野良連合」やオーストラリアの強豪チーム「Fnatic」が前シーズンで準決勝まで勝ち上がり、世界でもトップの実力のチームだと認識されるようになりました。「野良連合」や「FAV Gaming」などの日本の強豪チームの台頭は、国内の他のチームにとっても良いチャレンジになるでしょう。

オーストラリアでは「Athletico」が1強だった「Fnatic」へと迫ってきました。東南アジアと韓国も衰えていません。「MantisFPS」、「Xavier Esports」、「Aerowolf」等は安定した強さを見せています。アジア太平洋地域では、間違いなく今シーズンも熱狂した試合が見られるでしょう!

■シーズン形式

APACの形式は前シーズンから数点の変更点がありましたが、それ以外は同様となります。各地域は同じラウンドロビン形式で行いますが。シーズン9では2月のSix Invitationalを挟み、Six Invitationalの前に8日間と、Six Invitational後に6日間戦います。

もう一点重要な変更は、今までとは違ってシーズン終わりに地域内のトップ4同士のプレイオフはありません。前シーズン同様試合ごとにポイントを争い(勝利3点、引分1点、敗北0点)シーズン終了時のトップ2は自動的に4月に行われるAPAC LAN Finals(アジア太平洋地域のオフラインファイナル)へ進出となります。下位2チームはチャレンジャーリーグ入りとなります。

試合形式は他のプロリーグ地域と同じルールとなり、各サイドで6ラウンド交代、合計最大12ラウンドとなります。7ラウンドを先に獲得したチームが勝利となり6-6となった場合引分になります。

■スケジュール

以下がプロリーグ IXのスケジュールです

日本

Playday 1:1月16日2019(水)

Playday 2:1月17日2019(木)

Playday 3:1月18日2019(金)

Playday 4:1月23日2019(水)

Playday 5:1月24日2019(木)

Playday 6:1月25日2019(金)

Playday 7:1月30日2019(水)

Playday 8:1月31日2019(木)

■アジア太平洋地域チーム紹介

■配信

APAC プロリーグ配信は以下のチャンネルで行われます

日本時間21時~開始

Youtubeチャンネルはこちら

https://www.youtube.com/Rainbow6JP

twitchチャンネルはこちら

https://www.twitch.tv/Rainbow6JP

