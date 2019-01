歌手の倖田來未さんが公開した写真に「誰だ!?」「お茶吹いた」と話題になっています。

■ツアーを終えてリフレッシュ期間?

9月の福岡公演を皮切りに、昨年12月30日まで『KODA KUMI LIVE TOUR 2018~DNA~』全国ツアー中を走り切った倖田さん。fumumuでお伝えしたように、ツアーの準備で多忙な中、歌手の中島美嘉さんのディナーショーに訪れたことも話題になりました。

■バリ旅行中?

ツアーが終わった倖田さんは、8日に自身のインスタを公開。「2019 私はどこでしょう」と色とりどりのミニチェアと一緒に撮影した1枚を投稿。

View this post on Instagram

2019 私はどこでしょう  #2019年 #倖田來未

A post shared by 倖田來未(@kodakumi_official) on Jan 7, 2019 at 7:46am PST

その後、特にコメントもなく、ヤシの木の絵文字とともに、ハートのサングラスでおどけた表情を投稿しています。ファンの間では「バリ旅行中」と言われているようです。

View this post on Instagram

🌴

A post shared by 倖田來未(@kodakumi_official) on Jan 9, 2019 at 3:58am PST

■「誰だ!?」「何やってんの」

さらに10日には、同じくヤシの木の絵文字のみで、木彫りのお面を顔に当てはめた写真を投稿。

View this post on Instagram

🌴

A post shared by 倖田來未(@kodakumi_official) on Jan 9, 2019 at 3:59am PST

倖田さんのプライベートな投稿には、コメント欄には「はっちゃけてる~」「朝から爆笑」などの反響が寄せられています。

「はっちゃけてる~! お茶吹いちゃったよ!」

「アンタ…誰だ!? くぅちゃんだろうけどw」

「朝から爆笑したわ! サービス精神、ありがとう」

「何やってんの!? ww」

■イベント出演に「緊張でやばかった」

10日には、都内で開催された、公開中の映画『アリー/スター誕生』の上映イベント『号泣嗚咽上映』に登壇した倖田さん。上映イベントは初めてのようで、あんなにも多くのライブを経験していても、「ドキドキ緊張でやばかった」と綴るほど緊張していた様子。

View this post on Instagram

お久しぶりのIKKOさん。 こんな素敵なお手紙と、女度アップの入浴剤頂きました。 ほんとに素敵な方で、 裏側でも気さくに話して下さり、また是非お会いしたいと思うお姉さまでした。  今日は初めてこのようなイベントに出演させて頂き、ドキドキ緊張でやばかったんですが、 安心感をたくさん頂き本当に ありがとうございました!!! #IKKO さん #とっても素敵な香り #気配りなどほんとに素敵なおねーさま #本物の #どんだけぇ #感動系 #アリースター誕生 #ASTAIISBORN #レディーガガ #ブラッドリークーパー #movie #映画 #artist #singer #music #倖田來未 #kodakumi

A post shared by 倖田來未(@kodakumi_official) on Jan 10, 2019 at 5:22am PST

久々の再会をしたIKKOさんの存在に安心して、楽しめたようです。ツアーもひと段落し、イベントなどの出演も多くなるのでしょうか。ライブ以外での活動も楽しみですね。

(文/fumumu編集部・冬野 とまと)