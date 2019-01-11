『テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER』本日1月11日発売！キャスト9名のサイン色紙が当たるキャンペーンも実施

バンダイナムコエンターテインメントは、PS4/Xbox One/Steam/ニンテンドースイッチ対応ソフト『テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER』を、本日1月11日に発売しました。
本作は、2008年にXbox 360で発売、2009年にオリジナル版に追加要素を含んでPS3で発売した『テイルズ オブ ヴェスペリア』のフルHDリマスター版です。本日の発売にあわせてローンチトレーラーも公開されていますので、ご確認ください。
また、発売を記念したTwitterハッシュタグキャンペーンも開催されています。『テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER』の感想やお祝いコメントを、「#TOVリマスター発売」とハッシュタグをつけてTwitterに投稿した方の中から抽選で1名様に、キャスト9名のサイン色紙がプレゼント！応募締め切りは1月17日23:59となっていますので、お早めのご応募を。
■Twitterハッシュタグキャンペーン詳細はこちら
https://tales-ch.jp/news_detail.php?news_id=2481
『テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER』は、本日2019年1月11日発売。希望小売価格は、通常版が5,700円+税。初回限定生産版（PS4/ニンテンドースイッチのみ）が11,100円+税です。なお、Steam版はオープン価格となります。
※掲載情報は、後日予告なしに内容が変更されることもあります。あらかじめご了承ください。
©藤島康介
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
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