年末年始らしいタイトルが順位を上げた2019年最初の週間ゲームソフト販売本数ランキング

2018年12月31日~2019年1月6日のゲームソフト販売本数ランキングTOP30を紹介!今回は、上位タイトルに変動のない中、順位を上げたタイトルたちに注目したい。

年末年始をまたぐかたちとなった今回は、1位~6位までの順位に変更がないという結果に。「大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL」はすでに250万本を突破しており、300万本のラインも見えてきた。

注目したいのが前週から順位を上げてきたタイトルたち。前週に初登場の「GO VACATION」はトップ10入り(12位→9位)、「Fit Boxing」(35位→25位)、「ビリオンロード」(40位→28位)、「PlayStation VR WORLDS」(55位→29位)と、圏外から復帰したタイトルも。年末年始ということもあって、ファミリー層でも楽しめるタイトルが全体的にランクアップした印象だ。

■週間ゲームソフト販売本数ランキング(集計期間:2018年12月31日~2019年1月6日)

情報提供:メディアクリエイト

