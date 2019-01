天月-あまつき-、シングル「恋人募集中（仮）」発売記念SNS＆街頭ボードビジョン連動『謎解きゲーム』開催決定

2019年1月16日に2019年第一弾、そしてユニバーサルミュージック移籍第一弾となるシングル「恋人募集中(仮)」を発売する天月-あまつき-。同タイトルの発売を記念して「謎解きゲーム」が期間限定(2019年1月15日〜2019年1月20日)で開催されることが発表された。

『天月×謎解きゲーム ボクとキミの365日物語〜恋人募集中(仮)編〜』と題されたこの謎解きゲームは、天月から届く謎を順番にクリアしていく体験参加型ゲーム。ゲームは特設サイトにて「恋人募集中(仮)」のCDに封入されているキーワードを入力してスタート。次々に謎が現れ、それを解くためのヒントは全国各地に設置される街頭ボード&ビジョン、ミュージック・ビデオなどに隠されている。また、ヒントが隠された街頭ボード(愛知、福岡、宮城)では、大量のオリジナルピックが設置され、自由に取ることができる。

謎解きゲーム用ハッシュタグ「#ボクキミ365」で、全国に散りばめられた手がかりをリスナー共有しながら、エンディングを目指していく形となっている。

■全国ツアー

『Loveletter from Moon~Winter Tour 2018-2019~』

2018年12月24日(月・祝) open 16:00/start 17:00

神奈川県・相模女子大学グリーンホール *SOLD OUT

2018年12月28日(金) open 16:00/start 17:00

埼玉県・大宮ソニックシティ *SOLD OUT

2019年1月4日(金) open 17:00/start 18:00

大阪府・オリックス劇場 *SOLD OUT

2019年1月11日(金) open 17:30/start 18:30

愛知県・日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

2019年1月26日(土) open 16:00/start 17:00

福岡県・福岡市民会館 *SOLD OUT

2019年2月3日(日) open 16:00/start 17:00

宮城県・仙台サンプラザホール

2019年2月11日(月・祝) open 16:00/start 17:00

神奈川県・神奈川県民ホール *SOLD OUT

2019年3月26日(火) open 17:30/start 18:30

北海道・わくわくホリデーホール

初のアリーナ公演(追加公演)決定!!

3月30(土)open 13:30/start 14:30

東京都・片柳アリーナ

