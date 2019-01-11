「Fate/Grand Order」アニメイベント「AnimeJapan 2019」に出展決定！

FGO PROJECTは、iOS/Android「Fate/Grand Order」について、アニメイベント「AnimeJapan 2019」に出展することを発表した。
「Fate/Grand Order」の「AnimeJapan」への出展は2016年より毎年行われており、今回で4度目となる。「AnimeJapan 2019」の「Fate/Grand Order」ブースでは、これまでの旅路を振り返る展示や、2019年に放送予定のアニメの最新情報などが公開されるほか、オリジナルグッズの販売をおこなうコーナーの設置なども予定されている。さらに今回は、ブース内にステージを設置しステージイベントも開催。ステージの詳細などは、後日公開となる。
■「AnimeJapan 2019」概要
主催
一般社団法人アニメジャパン
開催場所
東京ビッグサイト（〒135-0063 東京都江東区有明3-10-1）東展示棟 東1-8 ホール
入場券
2019年1月下旬より販売予定
事前販売 中学生以上：1,800円（税込）/小学生以下：無料
当日券 中学生以上：2,200 円（税込）/小学生以下：無料
※ビジネスエリアへの入場には「ビジネス来場登録」が必要です。
開催日程
2019年3月23日（土）・24日（日）AM10:00～17:00（最終入場16:30）
「AnimeJapan 2019」公式サイトはこちら
https://www.anime-japan.jp/
その他、詳細はFate/Grand Order公式サイトお知らせをご確認ください。
https://news.fate-go.jp/2019/aj2019/
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