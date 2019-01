「バイオハザード RE:2」プレイ時間30分、挑戦回数1回だけの体験版「1-Shot Demo」が本日配信！

カプコンは、2019年1月25日に発売を予定しているPS4/Xbox One/PC用ソフト「バイオハザード RE:2」の体験版「1-Shot Demo」を本日1月11日に配信した。PC(Steam)版のみ1月12日配信となる。

「1-Shot Demo」は専用のチューニングを施したゲーム序盤がプレイできる体験版で、プレイ時間30分、挑戦回数1回に限定されているのが特徴だ。1月31日までの期間限定で配信される。

この体験版の配信とあわせて、等身大のレオン・S・ケネディ胸像などが当たるSNSキャンペーンもスタート。本キャンペーンは「1-Shot Demo」に挑戦した証を投稿する体験コースと、Twitterのリツイートだけで手軽に参加できるコースの2つが用意されている。

また、ゲーム以外の展開として、1月17日より東京・秋葉原にある「Bar Rhythm(バーリズム)」にコラボレーションバーが登場することも決定。ゾンビをモチーフにしたインパクト抜群のフードや、人気キャラクターをイメージしたドリンク各種がラインナップされているぞ。

■「バイオハザード RE:2 1-Shot Demo」

配信日:2019年1月11日(金)

※PC版は2019年1月12日(土)配信予定

価格:無料

対応ハード:PlayStation 4、Xbox One、PC(STEAM)

CEROレーティング:「D」(17才以上推奨)

・30分、1回限りのゲームプレイが楽しめます。なお、制限時間内であればコンティニュー回数に制限ありません。また30分以内にクリアされた方は、残り時間内であれば何度でも挑戦可能です。

・ゲームプレイは1回のみ可能です。

・2019年1月31日までの期間限定配信となります。

■“1-Shot Demo”に挑んで豪華賞品を手に入れろ!スペシャルSNSキャンペーンもスタート!

プレイ時間は30分、挑戦回数は1回に限定された新機軸の体験版“1-Shot Demo”。この体験版の配信開始と合わせてスペシャルSNSキャンペーンもスタート!

挑戦した“証”を投稿する体験コースと、手軽に参加できるリツィートコース、2つのコースを開催予定だ。特に体験コースではこのキャンペーンのためだけに、等身大“レオン・S・ケネディ”胸像を制作中!“1-Shot Demo”をプレイした実感や、発売が迫る本編への期待感を呟いて、レアな非売品アイテムを手に入れて欲しい。

開催期間

2019年1月11日(金)~1月31日(木)13:00まで

体験コース

・1-Shot Demoをダウンロードしてプレイ!プレイする機種は問いません。

・プレイ後、最後に出てくるリザルト画面を撮影、コメントとハッシュタグを添えてSNSでTweetください

・Tweetした方の中から抽選で豪華グッズをプレゼント!

キャンペーン参加ハッシュタグ:#バイオ2 #re2 #1shot

リツイートコース

・1月11日発信される告知ツイートをリツイート!

・これで応募は完了!リツィートされた方の中から抽選で、非売品グッズセットをプレゼント!

※いずれのコースもバイオハザードシリーズ公式アカウント「BIO_OFFICIAL」をフォローすることが参加条件となります。

各コースの賞品はコチラ!

体験コース

・特賞:等身大“レオン・S・ケネディ”胸像×1名様 本日デザイン公開!

このキャンペーンのために制作される超レアな1点物!

※お届けは、3月上旬以降の予定となります

・Lightning Hawk(ライトニング ホーク).50AE 10inマグナポートカスタム(株式会社東京マルイ)×2名様

劇中に登場するライトニングホークを開発スタッフ徹底監修のもと、忠実に再現

※発売後のお届け予定となります

・バイオハザード RE:2 Made in Heaven Zippo(有限会社フィリア)×2名様

本作の主人公、クレアのジャケットデザイン「Made in Heaven」をそのままZippoに刻印

・BIOHAZARD RE:2 スカジャン(有限会社リペア―)×1名様(Lサイズ)

R.P.D.とMade in heavenの2種デザインをあしらったリバーシブルのスカジャン

・BIOHAZARD RE:2「R.P.D」iPhoneX/XS用ケース(株式会社テラ)×2名様

「RE:2」が「GILDdesign」とコラボレーション、ラクーン警察署「R.P.D.」ロゴを取り入れたデザイン

リツイートコース

・オリジナルグッズセット×10名様

「バイオハザード RE:2」オリジナルパーカー ※サイズは選べません

「バイオハザード RE:2」スペシャルステッカー(迫力のA4サイズ)

CLUB96 オリジナルモバイルバッテリー

■「バイオハザード RE:2」コラボレーションバー

「バイオハザード RE:2」の発売を記念し、東京・秋葉原にある「Bar Rhythm(バーリズム)」にて2019年1月17日(木)~2月28日(木)の期間、コラボレーションバーが登場!!「バイオハザード RE:2」のビジュアルで彩られた店内はファン必見だ。

「バイオハザード RE:2」コラボメニュー

期間中は「バイオハザード RE:2」をテーマにしたメニューが登場!ゾンビをモチーフにしたインパクト抜群のフードや人気キャラクターをイメージしたドリンク各種がラインナップ!!メニューは前半(1/17~1/31)と後半(2/1~2/28)に分かれており、それぞれの期間でしか味わえないメニューもあるのでお見逃しなく!後半のラインナップについては近日公開予定!!

「バイオハザード RE:2」×「Bar Rhythm」限定ノベルティ

「バイオハザード RE:2」×「Bar Rhythm」コラボ期間にポイントを3ポイント(対象メニュー1,000円のご利用毎に1ポイント)集めると、6種類の「オリジナルランチョンカレンダー」の中から1つをプレゼント!デザインは選ぶことが出来るぞ。

※ノベルティは数量限定となっております。

イベント概要

催事名称:「バイオハザード RE:2」×「Bar Rhythm」コラボレーションバー

開催期間:2019年1月17日(木)~2019年2月28日(木)迄

開催店舗:Bar Rhythm(バーリズム)

住所:東京都千代田区外神田1-13-2 パセラリゾーツ秋葉原電気街店B1F

店舗URL:https://www.pasela.co.jp/shoplist/bar-rhythm/akihabara/

営業時間:OPEN(日~木・祝日)11:30/(金・土・祝前日)11:30

CLOSE(日~木・祝日)24:30/(金・土・祝前日)29:00

ご予約はこちらから!TEL:0120-759-626

