金ロー『ローグ・ワン』『ラ・ラ・ランド』『カメラを止めるな！』放送決定！！

2月1日(金)『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』

9時00分~11時34分 ※放送枠40分拡大

2月8日(金)『ラ・ラ・ランド』

9時00分~11時29分 ※放送枠35分拡大

放送決定!(日次調整中)『カメラを止めるな!』

『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』

(C)Lucasfilm 2016

2月1日は伝説的シリーズのスピンオフ作品第1弾「ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー」を地上波初放送。シリーズ劇場公開第1作「スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望」の直前までの新たな世界を描いたもうひとつの「スターウォーズ」。スターウォーズ史上最高傑作との呼び声も高く、ファンの方はもちろんのこと、今までスターウォーズを観たことがない方やSFが苦手な方にこそ観ていただきたい、熱く切ない感動の物語。

『ラ・ラ・ランド』

(C) 2017 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved. Photo credit: EW0001: Sebastian (Ryan Gosling) and Mia (Emma Stone) in LA LA LAND.Photo courtesy of Lionsgate.

2月8日は第89回アカデミー賞6部門を受賞した記録的大ヒット作「ラ・ラ・ランド」。全世界で興奮と熱狂を巻き起こした極上のミュージカル・エンターテインメントを地上波初放送、本編ノーカットで放送。夢を抱いてLAにやってきた男女の出会いと、甘く切ない恋の行方を華麗な歌とダンスで描いたロマンティック・ラブストーリーをぜひ大切な人と。

)『カメラを止めるな!』

(C)ENBUゼミナール

昨年、社会現象を巻き起こし一大ブームとなった「カメラを止めるな!」の放送も予定。低予算のインディーズ映画で、出演者は全て無名の俳優。ミニシアター2館のみで上映がスタートしてから口コミやSNSで評判が広がり大ヒットを打ち出した超話題作をテレビ初放送。放送日時などは決定次第告知となる。

