タレントの木下優樹菜(31)が10日、自身のインスタグラムを更新。

8年前の写真をアップし、ファンの間で話題になっている。

■険しい顔で折りたたみケータイを…

View this post on Instagram

パカパカケータイ🤣🤣🤣🤣 時代を感じる😳🤭😳🤭 #新婚旅行 #8年前の今頃 #お正月休み #懐かしい写真整理中 #滅多に雨ふらないらしいのに #シドニーは大雨 #ゴールドコーストも毎日雨 #毎朝ここで #桃鉄対戦😂🇦🇺

A post shared by yuuukiiinaaa(@yuuukiiinaaa) on Jan 10, 2019 at 4:25am PST

「パカパカケータイ」との文言とともに、水着写真をアップした木下。ハッシュタグによると8年前、新婚旅行で訪れたシドニーでの一枚のよう。

スマホではなく折りたたみ式ケータイなのが時の流れを感じさせる。

■「スタイル抜群」

この写真に対し、ファンからは「かわいすぎん?」「スタイル抜群」など称賛の声が相次ぐことに。

・は? かわいすぎん?

・スタイル抜群

・今も昔も 変わらずナイスボディ

・足長いなあ

■「眉毛がヤンキー」「ガリガリ」

しかし、一方では「ガリガリ」「今のほうが色っぽい」「眉毛がヤンキー」など、若かりし頃の様子に少し戸惑った様子の人も。

・ガリガリやん!(笑)

・好きだけど品がない…

・眉毛がヤンキーでしかない。けどカワイイ

・今のほうが色っぽいね

ママタレントとして、大活躍中の木下。もともと素材が良かったのは言うまでもないが、結婚・出産を経て、昔よりも洗練された柔らかい雰囲気になったということだろう。

■「女ざかり」は30代が圧勝

しらべぇ編集部では以前、全国20〜60代の男女1,361名を対象に「もっとも女ざかりと思う年齢」について調査を実施。その結果、もっとも票を集めたのは30代で5割に迫った。

また、男性は45.2%、女性は46.7%が「30代」と回答しており、その他の年代についても、男女差はほぼ見られなかった。

木下も、さまざまな経験を積んだ今が、一番美しいのかもしれない。