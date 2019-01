「DarkAvenger X」事前登録者数が10万人を突破！Amazonギフト券が当たるキャンペーンも開始

ネクソンは、iOS/Android向けアプリ「DarkAvenger X」の事前登録件数が10万件を突破したことを発表した。

■事前登録件数が10万件を突破&Google Play事前登録開始

おかげさまで、事前登録者数が10万件を突破!事前登録特典として、5万件・10万件突破時特典の「武器・防具ガチャチケット」×3の配布が決定いたしました。特典内容は合計登録者数に応じてグレードアップ。25万人を達成した際にはスペシャルな特典もご用意しています。

また、「DarkAvenger X」公式サイト、Twitter、LINEに加え、Google Playでの事前登録も開始いたしました。Google Playで事前登録いただいた方には、アプリのダウンロードが可能になりましたら通知をお届けいたします。まだ事前登録がお済みでない方は、ぜひご登録ください!

事前登録特典

5万件[達成]:武器・防具ガチャチケット×1

10万件[達成]:武器・防具ガチャチケット×2

15万件:武器・防具ガチャチケット×3

20万件:武器・防具ガチャチケット×4

■Amazonギフト券3,000円分が100名に当たる!“華麗にトドメを刺せ!フィニッシュスキルキャンペーン”開催

「DarkAvenger X」公式Twitterアカウント(@dax_nxj)をフォロー&対象ツイートをリツイート(RT)、RT後、リプライで届いた動画の結果が「WIN」だった方の中から抽選で100名様にAmazonギフト券 3,000円分をプレゼントするTwitterキャンペーンを開催いたします。各キャラクターで華麗に「フィニッシュスキル」を決めて、ギフト券をゲットしましょう!

公式Twitterアカウントでは、ゲームシステムやキャラクター情報をはじめ、「DarkAvenger X」のさまざまな情報をご紹介してまいります。この機会にぜひ公式アカウントをフォローしていただき、「DarkAvenger X」の最新情報をお受け取りください!

応募期間

第1弾「アーチャー」:2019年1月11日(金)12:00~2019年1月13日(日)11:59

第2弾「バーサーカー」:2019年1月13日(日)12:00~2019年1月15日(火)11:59

第3弾「ウィザード」:2019年1月15日(火)12:00~2019年1月17日(木)11:59

第4弾「ウォーリア」:2019年1月17日(木)12:00~2019年1月19日(土)11:59

応募方法

1. 「DarkAvenger X」公式Twitterアカウント(@dax_nxj)をフォロー

2. 対象のツイートをリツイート

応募規約

https://forum.nexon.co.jp/dax/notice/419

賞品

Amazon ギフト券 3,000円分×100名様

注意事項

公式Twitterをフォローいただいていることが当選の条件となります。

非公開アカウントではご応募いただけません。公開設定をご確認の上、ご応募ください。

本キャンペーンへの応募は、各期間お一人につき 1回まで、計4回まで可能ですが、当選はお一人につき1回までとなります。

当選のご連絡はTwitterのダイレクトメッセージにて行います。

Copyright (C) 2018 NEXON Co., Ltd. & NEXON Korea Corp.& BOOLEAN GAMES Inc. All Rights Reserved.