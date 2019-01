「FAIRY TAIL DiceMagic」が1月17日に配信決定！ゲームの最新情報やキャンペーン情報が公開

フジゲームスは、iOS/Android向けアプリ「FAIRY TAIL DiceMagic」を、2019年1月17日に配信する。

「FAIRY TAIL DiceMagic」は“すごろく”をベースとしたアクションRPGとなっており、「FAIRY TAIL」の広大で魅力溢れる世界をすごろくマップで再現された新しいジャンルのゲームとなっております。今回ゲームの一部をご紹介させていただきます。

ストーリーパート

「ナツ達とともに新しい冒険に出かけよう」

各章ごとに本作の鍵となる“DICE”を巡るシナリオが入れ込まれています。物語はそれぞれの章をクリアしていきながら進んでいきます。

パーティー編成

「キャラ毎に異なる”所持ダイス”を把握しよう」

パーティーは自分の好きなキャラを選んで、最大5人までの編成が可能です。ただしキャラクターの絵やレアリティが異なっていても同一キャラクターは同じパーティーに編成はできません。各キャラクターにはそれぞれ異なるダイスをもっています。このダイスを把握し、うまく組み合わせることで戦略の幅が広がります。

バトルパート

「各種ダイスを使用してバトルを有利に進めよう」

本作のバトルシステムはダイスを使って攻撃のキャラクターを決めるターン制ダイスバトルとなります。ダイスは通常のダイスだけでなく、味方や敵の効果を打ち消す効果を持つチャンスダイス、決まった出目を任意で出すことができるスペシャルダイスなどさまざまな種類があり、これらを駆使してバトルを進めていきます。攻撃をしたりダメージを受けることでスキルゲージが溜まっていき、MAXになると奥義スキルを発動させることが可能です。

本作の魅力まとめ

ゲームだけの書下ろしシナリオで紡がれる新たな冒険

本作でしか登場しないオリジナルキャラクター

サイコロを使った新感覚ダイスバトル

迫力の演出で表現される熱い奥義スキル

最終話までのキャラクターが総登場

■リリース直前キャンペーン第5弾 カウントダウンキャンペーン

スマートフォン向けアプリゲーム「FAIRY TAIL DiceMagic」の配信日が決定したことを記念して、リリース直前キャンペーン第5弾リリースカウントダウンキャンペーンを開催いたします。本キャンペーンは1月11日(金)から1月16日(水)までの期間中、iTunesカードまたはGoogle Playカードを毎日抽選で10名様にプレゼントさせていただきます。

応募方法

1. 公式Twitterアカウント(@FTDM_official)をフォローする。(すでにフォローしている場合は、そのままフォローの状態にしておく)

2. 期間中に公式Twitterのキャンペーンツイートをリツイートする

応募期間

2019年1月11日(金)ツィート後から2019年1月16日(水)23:59まで

※期間が過ぎてからのリツイートは抽選対象とはなりませんのであらかじめご了承ください。

特典内容

iTunesカードor Google Playカード

1月11日お好きなギフトコード1,000円分

1月12日お好きなギフトコード2,000円分

1月13日お好きなギフトコード3,000円分

1月14日お好きなギフトコード4,000円分

1月15日お好きなギフトコード5,000円分

1月16日お好きなギフトコード10,000円分

※ご当選者様にはDMにてギフトコードの種類を確認させていただきます。

抽選確認方法

厳正なる抽選の上、ご当選者様には公式Twitterアカウント(@FTDM_official)よりTwitterのダイレクトメッセージにて当選通知と特典の受け取りに関するご案内をお送りします。当選発表は、ダイレクトメッセージの当選通知をもって代えさせていただきます。

(C) 真島ヒロ・講談社/フェアリーテイル製作委員会・テレビ東京 (C) Fuji Games, Inc.