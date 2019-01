第89回アカデミー賞最多6部門受賞、記録的大ヒット作「ラ・ラ・ランド」地上波初放送決定！！

(c)2017 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved.

全世界で興奮と熱狂を巻き起こした極上のミュージカル・エンタテインメント「ラ・ラ・ランド」の地上波初放送が決定した。

夢を抱いてL.A.にやってきた男女の出会いと、甘く切ない恋の行方を華麗な歌とダンスで描き、”観るものすべてが恋に落ちる”極上のミュージカル。

L.A.市長が4月25日を「ラ・ラ・ランドの日」と制定した、2016年~2017年を代表する映画の一本だ。

第74回ゴールデングローブ賞7部門受賞、第89回アカデミー賞では史上最多に並ぶ13部門14ノミネート、うち監督賞、主演女優賞(エマ・ストーン)、撮影賞、作曲賞 、歌曲賞(『シティ・オブ・スターズ』City Of Stars)、美術賞の6部門を受賞した。

放送は2月8日、日本テレビ「金曜ロードショー」21:00~23:29で、本編をノーカットで放送する。

ミュージカルは。。。な人もぜひ、この鮮やかでどこか懐かしい、一度聞いたら耳から離れないメロディアスな楽曲の数々、リアルで切ない現代のロマンス─「ラ・ラ・ランド」にチャンネルを合わせてほしい。

■放送情報

「ラ・ラ・ランド」

日時:2月8日(金)「金曜ロードショー」 21:00~23:59 (放送枠35分拡大)

放送局:日本テレビ系

本編ノーカット

地上波初放送

https://kinro.jointv.jp/lineup/20190208



■商品情報

●4K ULTRA HD+本編Blu-ray+特典Blu-ray (3枚組)

PCZE.57001ASIN: B072PC78WD ¥7,800+税

●Blu-ray コレクターズ・エディション (2枚組)

PCXE.50766ASIN: B071F16KH7 ¥5,800+税

●Blu-ray スタンダード・エディション

PCXE.50767ASIN: B072828G5D ¥4,700+税

●DVDスタンダード・エディション

PCBE.55709ASIN: B071VJY7FG ¥3,800+税

<収録内容・特典>

<コレクターズ・エディション 初回限定特典>

アウターケース仕様、ブックレット封入



<特典映像>

●スタンダード・エディション/本編DISC(コレクターズ・エディションにも収録) ※収録内容は予定

①監督&作曲者によるオーディオ・コメンタリー

②ロサンゼルスに恋して

③ライアン&エマ 3度目の共演

④予告編集

⑤キャスト・スタッフ プロフィール(静止画)

⑥プロダクションノート(静止画)

●コレクターズ・エディション 特典DISC特典映像 ※収録内容は予定

①「アナザー・デイ・オブ・サン」 高速道路での撮影秘話

②パーティシーンの裏側

③ライアン・ゴズリング ピアノ演奏への熱意

④ミュージカルにかけるチャゼル監督の思い

⑤楽曲制作の舞台裏

⑥ジョン・レジェンドの俳優デビュー

⑦妥協のないセットと衣装

⑧エンディングシーンの舞台裏

⑨作曲者が歌う「ア・ラブリー・ナイト」&「シティ・オブ・スターズ」

⑩チャイニーズ・シアターでの監督インタビュー

⑪オープン・スポットライトでのエマ・ストーン&スタッフインタビュー

⑫ライアン・ゴズリング×デイミアン・チャゼル監督 来日インタビュー

発売元:ギャガ 販売元:ポニーキャニオン

© 2017 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved.

【内容】

夢を叶えたい人々が集まる街、ロサンゼルス。映画スタジオのカフェで働くミアは女優を目指していたが、何度オーディションを受けても落ちてばかり。ある日、ミアは場末の店で、あるピアニストの演奏に魅せられる。彼の名はセブ(セバスチャン)、いつか自分の店を持ち、大好きなジャズを思う存分演奏したいと願っていた。やがて二人は恋におち、互いの夢を応援し合う。しかし、セブが店の資金作りのために入ったバンドが成功したことから、二人の心はすれ違いはじめる……。

【CAST】

セバスチャン::ライアン・ゴズリング

ミア ::エマ・ストーン

トレイシー ::カリー・ヘルナンデス

アレクシス ::ジェシカ・ローゼンバーグ

ケイトリン ::ソノヤ・ミズノ

ローラ ::ローズマリー・デヴィット

ビル ::J・K シモンズ

グレッグ ::フィン・ウィットロック

キース ::ジョン・レジェンド

【STAFF】

監督・脚本 ::デイミアン・チャゼル「セッション」

製作 ::フレッド・バーガー、ジョーダン・ホロウィッツ、グレイ・ギルバート、マーク・プラット

エグゼクティブプロデューサー::モリー・スミス、トレント・ルッキンビル、タッド・ルッキンビル

撮影監督 ::リヌス・サンドグレン

プロダクションデザイン::デヴィッド・ワスコ

編集 ::トム・クロス

衣装デザイナー::メアリー・ゾフレス

作曲 ::ジャスティン・ハーウィッツ

作詞 ::ベンジ・パセック&ジャスティン・ポール

エグゼクティブ音楽プロデューサー::マリウス・デ・ヴリーズ

音楽監督 ::スティーヴン・ギシュツキ

振り付け師 ::マンディ・ムーア