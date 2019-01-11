第89回アカデミー賞最多6部門受賞、記録的大ヒット作「ラ・ラ・ランド」地上波初放送決定！！

(c)2017 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved.
Photo credit: EW0001: Sebastian (Ryan Gosling) and Mia (Emma Stone) in LA LA LAND.
Photo courtesy of Lionsgate.
全世界で興奮と熱狂を巻き起こした極上のミュージカル・エンタテインメント「ラ・ラ・ランド」の地上波初放送が決定した。
夢を抱いてL.A.にやってきた男女の出会いと、甘く切ない恋の行方を華麗な歌とダンスで描き、”観るものすべてが恋に落ちる”極上のミュージカル。
L.A.市長が4月25日を「ラ・ラ・ランドの日」と制定した、2016年～2017年を代表する映画の一本だ。
第74回ゴールデングローブ賞7部門受賞、第89回アカデミー賞では史上最多に並ぶ13部門14ノミネート、うち監督賞、主演女優賞（エマ・ストーン）、撮影賞、作曲賞 、歌曲賞（『シティ・オブ・スターズ』City Of Stars）、美術賞の6部門を受賞した。
放送は2月8日、日本テレビ「金曜ロードショー」21：00～23：29で、本編をノーカットで放送する。
ミュージカルは。。。な人もぜひ、この鮮やかでどこか懐かしい、一度聞いたら耳から離れないメロディアスな楽曲の数々、リアルで切ない現代のロマンス─「ラ・ラ・ランド」にチャンネルを合わせてほしい。
■放送情報
「ラ・ラ・ランド」
日時：2月8日（金）「金曜ロードショー」 21：00～23：59 （放送枠35分拡大）
放送局：日本テレビ系
本編ノーカット
地上波初放送
https://kinro.jointv.jp/lineup/20190208
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■商品情報
●4K ULTRA HD＋本編Blu-ray＋特典Blu-ray (3枚組)
PCZE.57001ASIN: B072PC78WD ￥7,800＋税
●Blu-ray コレクターズ・エディション (2枚組)
PCXE.50766ASIN: B071F16KH7 ￥5,800＋税
●Blu-ray スタンダード・エディション
PCXE.50767ASIN: B072828G5D ￥4,700＋税
●DVDスタンダード・エディション
PCBE.55709ASIN: B071VJY7FG ￥3,800＋税
＜収録内容・特典＞
＜コレクターズ・エディション 初回限定特典＞
アウターケース仕様、ブックレット封入
＜特典映像＞
●スタンダード・エディション／本編DISC（コレクターズ・エディションにも収録） ※収録内容は予定
①監督＆作曲者によるオーディオ・コメンタリー
②ロサンゼルスに恋して
③ライアン＆エマ 3度目の共演
④予告編集
⑤キャスト・スタッフ プロフィール(静止画)
⑥プロダクションノート(静止画)
●コレクターズ・エディション 特典DISC特典映像 ※収録内容は予定
①「アナザー･デイ･オブ･サン」 高速道路での撮影秘話
②パーティシーンの裏側
③ライアン･ゴズリング ピアノ演奏への熱意
④ミュージカルにかけるチャゼル監督の思い
⑤楽曲制作の舞台裏
⑥ジョン･レジェンドの俳優デビュー
⑦妥協のないセットと衣装
⑧エンディングシーンの舞台裏
⑨作曲者が歌う「ア･ラブリー･ナイト」＆「シティ･オブ･スターズ」
⑩チャイニーズ･シアターでの監督インタビュー
⑪オープン･スポットライトでのエマ・ストーン＆スタッフインタビュー
⑫ライアン・ゴズリング×デイミアン・チャゼル監督 来日インタビュー
発売元：ギャガ 販売元：ポニーキャニオン
© 2017 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved.
Photo credit: EW0001: Sebastian (Ryan Gosling) and Mia (Emma Stone) in LA
LA LAND.Photo courtesy of Lionsgate.
【内容】
夢を叶えたい人々が集まる街、ロサンゼルス。映画スタジオのカフェで働くミアは女優を目指していたが、何度オーディションを受けても落ちてばかり。ある日、ミアは場末の店で、あるピアニストの演奏に魅せられる。彼の名はセブ（セバスチャン）、いつか自分の店を持ち、大好きなジャズを思う存分演奏したいと願っていた。やがて二人は恋におち、互いの夢を応援し合う。しかし、セブが店の資金作りのために入ったバンドが成功したことから、二人の心はすれ違いはじめる……。
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【CAST】
セバスチャン：：ライアン・ゴズリング
ミア ：：エマ・ストーン
トレイシー ：：カリー・ヘルナンデス
アレクシス ：：ジェシカ・ローゼンバーグ
ケイトリン ：：ソノヤ・ミズノ
ローラ ：：ローズマリー・デヴィット
ビル ：：J・K シモンズ
グレッグ ：：フィン・ウィットロック
キース ：：ジョン・レジェンド
【STAFF】
監督・脚本 ：：デイミアン・チャゼル「セッション」
製作 ：：フレッド・バーガー、ジョーダン・ホロウィッツ、グレイ・ギルバート、マーク・プラット
エグゼクティブプロデューサー：：モリー・スミス、トレント・ルッキンビル、タッド・ルッキンビル
撮影監督 ：：リヌス・サンドグレン
プロダクションデザイン：：デヴィッド・ワスコ
編集 ：：トム・クロス
衣装デザイナー：：メアリー・ゾフレス
作曲 ：：ジャスティン・ハーウィッツ
作詞 ：：ベンジ・パセック＆ジャスティン・ポール
エグゼクティブ音楽プロデューサー：：マリウス・デ・ヴリーズ
音楽監督 ：：スティーヴン・ギシュツキ
振り付け師 ：：マンディ・ムーア