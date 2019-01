「RELEASE THE SPYCE secret fragrance」事前登録プレゼントが追加！

オルトプラスとKADOKAWA、トライフォートは、iOS/Android向けアプリ「RELEASE THE SPYCE secret fragrance」において、追加の事前登録プレゼントを公開した。

■事前登録者数によって追加されるプレゼントを公開!

事前登録のご好評にお応えし、全員プレゼントとなる「SR 源モモ」に加えて、事前登録者数によって追加されるプレゼントを公開!13万人突破で「極スパイス」2,500個(10連ガチャ1回分)獲得のチャンス!さらにその先のプレゼントも予定されています。お楽しみに!事前登録はメール、Twitter、LINE、予約トップ10にて受付中です。ぜひお好みの媒体でご登録ください。

※「極スパイス」とは、「リリフレ」内にてガチャを引く際に利用するアイテムの名称です。

※「極スパイス」2,500個で10連ガチャ1回分相当、300個で1連ガチャ1回分相当となります。

■キャストの直筆サイン色紙があたるキャンペーン開催中!

「リリフレ」公式Twitterでは、出演キャストの直筆サイン色紙があたるリツイートキャンペーンを開催中。今後もキャンペーンは追加されていく予定ですので、お見逃しなく!

■出演キャストのボイスコメントを公開

「リリフレ」公式Twitterでは、出演キャストのボイスコメントを順次公開予定!各キャストが語る、自らが演じたキャラクターの魅力や「リリフレ」の見どころをぜひお聴きください。

源モモ/安齋由香里さん

https://twitter.com/rts_sf/status/1069170880142434304

宗近飛粋/相良茉優さん

https://twitter.com/rts_sf/status/1076461099149492225

薩摩しぶき/石見舞菜香さん

https://twitter.com/rts_sf/status/1076817195227701248

轟葉栖美/竹達彩奈さん

https://twitter.com/rts_sf/status/1077170775168184320

乱獅子ゆら/悠木碧さん

https://twitter.com/rts_sf/status/1077541971349008385

半蔵門雪/沼倉愛美さん

https://twitter.com/rts_sf/status/1080072395082395651

相模楓/藤田茜さん

https://twitter.com/rts_sf/status/1079347619237814272

八千代命/洲崎綾さん

https://www.youtube.com/watch?v=P5h9WogfU4k

青葉初芽/内田彩さん

https://twitter.com/rts_sf/status/1080434782926864386

石川五恵/のぐちゆりさん

https://twitter.com/rts_sf/status/1080773262710329344

(C)SORASAKI.F (C)KADOKAWA CORPORATION 2018Developed by AltPlus Inc. / TriFort, Inc.