「BRAVELY DEFAULT FAIRY'S EFFECT」にて「ブレイブリーデフォルト プレイングブレージュ」とのコラボが開催！

スクウェア・エニックスは、iOS/Android用アプリ「BRAVELY DEFAULT FAIRY’S EFFECT」において、1月14日15時より「ブレイブリーデフォルト プレイングブレージュ」とのコラボレーションイベントを開催する。

本コラボイベントには、「BRAVELY DEFAULT FAIRY'S EFFECT(以下、BDFE)」のゲーム内で、「ブレイブリーデフォルト プレイングブレージュ(以下、BDPB)」の人気キャラクターになりきれる装備が手に入るなどのイベントが用意されている。

さらに、本日よりコラボイベント開催に先駆けてミスリル150個(10連ガチャ1回分)を抽選で5名に配布されるフォロー&リツイートキャンペーンも開催される。

■「BDPB」コラボ開催記念イベント「幻獣討伐戦 ジャスティス・F」開催

「BDPB」の人気キャラクターが本イベントのストーリーに登場。この時期だけのオリジナルストーリーを楽しみつつ、イベント限定装備を手に入れよう。

実施期間:2019年1月14日(月)15時~1月31日(木)15時まで

■「BDPB」コラボ開催記念ボックスガチャ

期間中、「BDPB」の人気キャラクターのなりきり装備が手に入るボックスガチャを開催。イベントで有利になる効果持ちの貴重な装備を是非手に入れよう。

実施期間:2019年1月14日(月)15時~1月31日(木)15時まで

■「BDPB」コラボ開催記念ログインボーナスキャンペーン

期間中ログインしていただいた方に、1日1回15個ミスリルをプレゼントいたします。ログインボーナスが受け取れるのは最大10日となります。全てのログインボーナスを受け取ると、合計150個ミスリル(10連ガチャ1回分)が手に入り新装備を手に入れるチャンスとなっています。

実施期間:2019年1月14日(月)15時~1月31日(木)15時まで

■「BDPB」コラボ開催記念リツイートキャンペーンについて

本日より、BDFE公式Twitterアカウントにて、「フォロー」&「リツイート」していただいた方の中から抽選で5名様にミスリル150個をプレゼントします。詳細はBDFE公式Twitterアカウントをご覧ください。

公式Twitterアカウント

https://twitter.com/BDFE_OFFICIAL

対象ツイート

https://twitter.com/BDFE_OFFICIAL/status/1083609121658568704

実施期間:~1/17(木)23時59分まで

(C) 2016-2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.