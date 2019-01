木村拓哉の妻で歌手の工藤静香が、イベントで共演したTRFメンバーとの写真を公開。

豪華な写真の数々に多くの反響が寄せられる中、工藤がファンたちにあることを周知し話題となっている。

■久々の共演に「みんな変わらない」

工藤は10日に自身のインスタグラムを更新。イベントでTRFと共演したことを明かした。

イベントで一緒だったTRF‼️ 久しぶり過ぎてテンション上がったわ‼️ サムさんもチハルもTRF結成前からの付き合いだよ〜🤣 みんな変わらない💕 カッコいいステージでしたぁ‼️

こちらの投稿には、CHIHARUとのツーショットやSAM、DJ KOO、ETSU、も交えた5人の集合写真などが掲載されてる。

TRFとの共演は久々だったようで「テンション上がったわ!」とコメント。中でも、SAMやCHIHARUとはグループ結成前から交流があり、「みんな変わらない。カッコいいステージでしたぁ!!」と、彼等のパフォーマンスに改めて感動したことを明かした。

■豪華な共演に反響

こちらの投稿には、2組の豪華な共演と、ポニーテールにしたステージ仕様の工藤の近影に、絶賛の声が寄せられている。

「え、なになに?! その素敵なイベント! 行きたかったー!!」

「静香さんが1番綺麗!」

「やばっ! ポニーテールめっちゃかわいいです」

「豪華過ぎますね! 皆さんカッコいいです」

美しく年齢を重ねた2組のアーティストの姿に、刺激を受けたという人も。

■工藤「お米を研ぎながら思い出した…」

すると、工藤はこちらの投稿のコメント欄に…

「今、お米を研ぎながら思い出しましたが、明日は鏡開き!! 忘れないようにしましょうね」

と、1月11日は正月にお供えしていた鏡餅を下げて調理する「鏡開き」であることを周知。日々の食事と文化を重んじる工藤は、皿洗いの最中にふと思い出し、ファンに伝えたかったようだ。

■「忘れていました!」ハッとする声

工藤からの呼びかけに、ハッとする声が続々。

「すっかり忘れてました!!汗」

「静香さんはお汁粉を作るのかしら?」

「年中行事欠かさないところも尊敬。子育て中は、全く忘れてました」

「鏡開きですね。ウチのちびっ子がお餅の日だと言ってました。どーやって食べようか、考え中です」

鏡開きを行う日や食べ方は地方によって異なり、「地域によって違うんですね」と驚きの声も。

■餅を食べるならどっち?

しらべぇ編集部が全国の20~60代の男女1,344名を対象に餅を食べるならお雑煮とお汁粉どちらで食べたいか調査を実施したところ、65.3%の人が「お雑煮」と回答した。

甘みのあるお汁粉は好き嫌いが別れるようだ。

つい忘れがちな鏡開き。飾った鏡餅は、ぜひ美味しくいただきたい。