『喧嘩番長 乙女』ファンミーティングを2019年秋に開催決定!チケットの優先販売申込券は3月14日発売の新作に同梱

スパイク・チュンソフトは、シリーズ展開中の乙女ゲーム『喧嘩番長 乙女』について、ファン向けのリアルイベントを2019年秋に東京近郊で開催すると発表しました。

「喧嘩番長 乙女」 ファンミーティング 2019 年秋、東京近郊で開催 2016年5月に発売された『喧嘩番長 乙女』は、スパイク・チュンソフトが初めて乙女ゲームに挑戦した作品です。男装の女子がヤンキー男子校に入学するという衝撃のオープニングから、学園生活の中で生まれる友情、喧嘩(バトル)、そして恋愛ストーリーが楽しめ、そのオリジナリティ溢れるシナリオ、魅力的なキャラクター、声を吹き込むボイスキャストの力により、大きな人気を博しました。 その後、2017年4月にはテレビアニメ化を、2017年7月にはファンディスク『喧嘩番長 乙女~完全無欠のマイハニー~』を発売し、そしていよいよ2019年3月14日、最新作となる『喧嘩番長 乙女 2nd Rumble !!』を発売いたします。 これまでテレビアニメに関連したファンイベントは実施していますが、オリジナルであるゲームIPとしてのイベントは今回が初開催となります。参加されるファンと出演キャストが一体となって楽しめる、様々な企画をご用意いたします。イベント内容詳細やチケット販売スケジュールについては、決定しだい随時お知らせいたします。 なお、このたびのイベントチケットの優先販売申込券を、3月14日発売の新作、PlayStation Vita向け『喧嘩番長 乙女 2nd Rumble !! 限定 BOX』に同梱いたします。数量に限りがありますので、ファンの皆様にはこちらにもご注目いただきたく存じます。 ■「喧嘩番長 乙女」ファンミーティング 実施概要 開催時期:2019年秋 開催場所:東京近郊 出演キャスト:KENN、前野智昭、ほか ※チケット販売スケジュールは後日発表いたします ■イベントチケット優先販売申込券を、『喧嘩番長乙女2ndRumble!! 限定BOX』に封入! タイトル:喧嘩番長 乙女 2nd Rumble !! 限定 BOX 発売日:2019年3月14日予定 価格:9,980円+税 内容物: (1)『喧嘩番長乙女2ndRumble!!』ゲームソフト (2)オリジナルイラストBOXパッケージ (3)オリジナルドラマCD『ひなこ、留守を預かる』 (4)設定資料、ショートストーリー&コミック小冊子『The 坂口ファイル』 ※コミックは島田ちえ先生による描き下ろし! (5)ありがとう!メッセージカード(全6枚) (6)寝顔スナップショット(全6枚) (7)イベントチケット優先販売申込券 ■『喧嘩番長 乙女 2nd Rumble !!』ゲーム概要(通常版) タイトル:喧嘩番長 乙女 2nd Rumble !! プラットフォーム:PlayStation Vita 発売日:2019年3月14日予定 価格:パッケージ版・ダウンロード版/5,980円+税 ジャンル:拳で愛を語る恋愛アドベンチャー プレイ人数:1人 CERO:B(12歳以上対象) CAST:KENN、蒼井 翔太、細谷 佳正、柿原 徹也、前野 智昭、石川 界人、ほか 販売:株式会社スパイク・チュンソフト

