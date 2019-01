三森すずこ ミニアルバム『holiday mode』初回限定盤詳細＆店舗別特典画像を公開！さらにアルバム収録曲「Swing of Love」の試聴動画も公開！

2019年2月20日に発売となる、 三森すずこのミニアルバム『holiday mode』の初回限定盤詳細が公開された。Blu-ray・DVDには、「星屑のカーテン」のMusic Video・OFF SHOT・Making of Music Video、そしてレコーディングを追ったRecording of “holiday mode” for 6 DAYSが収録される。さらに、初回限定盤にはフォトブックも含まれ、様々な表情の三森すずこを見ることができる。

そして、現在YouTubeにて公開中の収録楽曲「 星屑のカーテン」「チュッタシュガリン」「今日がずっとずっと」の試聴動画に加えて、「Swing of Love」が公開された。作詞・作曲・編曲は「ドキドキトキドキトキメキス♡」「Colorful Girl」などを手掛けたPandaBoY氏。PandaBoY氏自身初挑戦となるスウィング・ジャズ調で、ミュージカルを彷彿とさせる楽曲になっており、ミニアルバムへの期待が高まる。

また、『holiday mode』店舗別特典の画像が公開された。特典は15種類で、いずれもジャケットのオフショットなどが使用された、ここでしか手に入らないものばかりとなっている。詳細は公式HPやTwitterをチェックしていただきたい。

▼「星屑のカーテン」試聴動画

▼「チュッタシュガリン」試聴動画

▼「今日がずっとずっと」試聴動画

▼「Swing of Love」試聴動画

▼「星屑のカーテン」MV short ver.

■『holiday mode』リリース情報

2019年2月20日(水)発売

<BD付限定盤>

PCCG.01737 ¥3,800+税

<DVD付限定盤>

PCCG.01738 ¥3,200+税

<通常盤>

PCCG.01739 ¥2,500+税

★商品のご予約はこちら

https://special.canime.jp/mimorisuzuko/

★各店舗特典

http://mimorin.com/discography/

★ミニアルバム「holiday mode」発売記念 パネル展&抽選会★

〇開催期間

2019年2月19日(火)~3月3日(日)

〇パネル展&抽選会 実施店舗

アニメイト札幌、仙台、新潟、高崎、秋葉原、渋谷、横浜、名古屋、大阪日本橋、広島、福岡天神

AKIHABARAゲーマーズ本店、なんば店、名古屋店

〇抽選会内容

三森すずこミニアルバム「holiday mode」を実施店舗で1枚お買い上げ毎に抽選会にご参加いただけます。

〇抽選会景品

A賞:直筆サイン入りポスター

B賞:展示パネル

C賞:限定L版ブロマイド

ハズレなし!

〇対象商品

2019年2月20日(水)発売

三森すずこミニアルバム「holiday mode」

【BD付限定盤】 PCCG.01737 / ¥3,800+税

【DVD付限定盤】 PCCG.01738 / ¥3,200+税

【通常盤】 PCCG.01739 / ¥2,500+税

※抽選会にご参加頂けるのは、実施店舗で対象商品を購入した方に限ります。

※ 実施店舗で内金予約して頂いている方も期間内の商品引き取り時に抽選会にご参加頂けます。

※対象商品1点購入につき1回抽選会にご参加頂けます。

※特典はなくなり次第終了となります。

※B賞「展示パネル」の絵柄は選べません。

※またB賞は当選時に引換券をお渡しします。3月4日(月) 以降に引換券をお持ちの上で当選された店舗にお越しください。引換券と景品を交換させていただきます。

※B賞の引き換えに関しましては、3月31日(日)各店閉店時までにお願い致します。以降、店舗にお越しいただいても景品の引き換えはしかねますので、ご了承ください。

※ 景品の内容や店頭販売の開催日程などは変更になる場合がございます。予めご了承ください。

