元AKB48で、現在は女優として活躍する大島優子(30)が自身のインスタグラムを更新。

最新写真に、反響が相次いでいる。

■「傷、痣だらけ」

昨夜、無事に初日が開幕されて きょうは2日目となります 傷、痣だらけのソーニャ💥 いってきまーす!! #罪と罰 #ソーニャ

「昨夜、無事に初日が開幕されてきょうは2日目となります」との文言とともに、写真をアップした大島。

現在行なわれている舞台『罪と罰』のオフショットで、「傷、痣だらけのソーニャ」とのコメントからもわかるように、メイクでかなり痛々しい感じになっている。

■「痛々しい」「クマが…」

この投稿に対し、ファンからは……

・ぎゃー、痛々しい…!

・クマがすごい!

・だらけでも綺麗だわ 輝いてるよ〜

・目のクマメイクが凄いね〜〜

・流石です。完全に舞台女優モードに切り替わってる(笑)

など、普段のかわいらしい姿とのギャップに驚く声が相次ぐことに。

■4分の1が「社会人以降に英語習得挑戦」

先日まで、約1年間におよぶ海外留学を行なっていたことでも話題となった大島。本舞台の演出家は英国人演出家とのことで、早速勉強が役に立った形だ。

ちなみに、しらべぇ編集部で全国20〜60代の英語を話せない男女955名を対象に「社会に出てから、英語を習得しようと勉強を試みたことがある」のか調査したところ、結果、全体の26.2%が「ある」と回答していた。

アイドルとして頂点に立ちながら、その後も努力を重ねている大島。女優として、飛躍の一年になることを願いたい。