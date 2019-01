「アズールレーン×ケッコン VR」オリジナルグッズの通販がスタート！リアル結婚式イベントも3月17日に横須賀で開催

エムツーは、「アズールレーン」ゲーム中でキャラクターと行う「ケッコン」をテーマとしたオリジナルグッズの期間限定通販を、本日1月11日より開始した。さらに、VR技術によるリアル結婚式イベント「ケッコンVR」を、3月17日にGRASPERと共同で開催する。

以前より計画していたクラウドファンディングプロジェクトとは、出演キャラを含め形態を一新いたしました。式は、赤城、エンタープライズ、フッドで執り行い、ケッコンVRオリジナルグッズにつきましても内容を改め、期間限定通販として販売を行います。

■「アズールレーン×ケッコンVR」オリジナルグッズ

本物の天然石を用いたキャラクターイメージマリッジリング、新規描き下ろし抱き枕カバー、等身大タペストリー、描き下ろしSDアクリルキーホルダーに加え、要望の多かったオリジナルイラスト色紙4枚セットを新規に追加しました。

購入者全員サービスとしてオリジナル缶バッジ4個セットを購入者全員にプレゼント。

※おひとり様1セット限りとなります

オリジナルグッズ期間限定通販概要

販売期間:1月11日(金)~2月11日(月)

通販サイトVIGOR BALL-ONLINE SHOP

https://vigorball.shop26.makeshop.jp/

■「ケッコンVR」~VR技術で「愛し合う二人の結婚式」を実現~

「ケッコンVR」は、キャラクターアニメーションツール「E-mote」を用いて2Dイラストの質感をそのままVR化することで、好感度の高いキャラクターと結婚することができる「アズールレーン」の「ケッコン」を実現します。式は海軍ゆかりの地・横須賀で、現実の結婚式場を用いたリアルイベントとして執り行います。

「ケッコンVR」開催概要

開催日時:2019年3月17(日)10:00~20:00

開催場所:横須賀

対象キャラクター:赤城、エンタープライズ、フッド

参加方法:「アズールレーン×ケッコンVR」オリジナルグッズをご購入いただいた方の中から抽選でご招待いたします。

※抽選はお1人さま1口限りです。複数商品を購入されても当選率に影響はございません。

イベントの詳細につきましては「アズールレーン×ケッコンVR」公式サイトを御覧ください。

http://grasper-llc.com/azurlaneVR/

