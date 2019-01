2013年から始まった新宿LOFT「master+mind」主催のROCKフェスティバル【Rock is Culture】。2019年1〜2月も開催する【Rock is Culture 2019】のアーティスト第三弾が発表となった。また、今回もLike an Edisonとの共催イベントを開催する。

2019/02/27(水)に新宿ロフトにて「SHINJUKU LOFT KABUKI-CHO 20TH ANNIVERSARY PRE-EVENT Like an Edison×master+mind presents【Rock is Culture 2019】」を開催。出演は葵-168- / UCHUSENTAI:NOIZ / Jin-Machine(50音順表記)の3組。

V-ROCKを基軸に新宿LOFTにて行われているイベント「master+mind」から拡大した新宿LOFTが主催する【Rock is Culture】で、是非、“生”の音楽を肌で体感しよう。