完全ワイヤレス総入れ替わり、Anker「Soundcore Liberty Air」1位！ヘッドホン週間ランキング ＜e☆イヤホン＞

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専門店「e☆イヤホン」の提供による、イヤホン・ヘッドホンの週間売れ筋ランキングをお届けします。

2019年1月第1週(12/30~1/5)

・e☆イヤホン（大阪府大阪市）

▽完全ワイヤレスヘッドホン

上位製品が総入れ替え。前週2位だったAnkerの高コスパイヤホン「Soundcore Liberty Air」が1位となった。

1位 Anker「Soundcore Liberty Air ホワイト」

Anker「Soundcore Liberty Air」

2位 JBL「JBL FREE X ブラック」

3位 JBL「UA SPORT WIRELESS FLASH ブラック」

4位 JABRA 「Elite Active 65t Copper Blue」

5位 SUDIO「SUDIO NIVA 完全ワイヤレスイヤホン WHITE」

▽ワイヤレスヘッドホン（インナー)

前週とほとんど同様のランキング内容ながら、JBLのエントリークラスのモデル「T110BT 」が4位に登場。

1位 TaoTronics「TT-BH026 ブラック」

TaoTronics「TT-BH026」

2位 TaoTronics「TT-BH07 ブラック」

3位 Beats by Dr. Dre「BeatsX ブラック (簡易版)」

4位 JBL「T110BT ブラック」

5位 Skullcandy「INK'D WIRELESS RED」

▽ワイヤレスヘッドホン（オーバーヘッド)

こちらも前週とほとんど同様、5位にJBLのエントリークラスのモデル「T450BT 」が登場した。

1位 SONY「WH-1000XM3BM」

SONY「WH-1000XM3BM」

2位 Skullcandy「VENUE Black」

3位 Skullcandy「Crusher360 BLACK/TAN」

4位 Skullcandy「Hesh 3.0 BT ブルー 」

5位 JBL「T450BT BLK」

▽ワイヤードヘッドホン（インナー)

intime「碧」が引き続き強さを見せて1位に、5位に2017年発売・finalの「E3000」が入った。

1位 intime(アンティーム）「碧（SORA）-Light ライトパープル」

intime「碧」

2位 KINERA「Bd005E [1BA+1Dynamic Hybrid Earphone/MMCX/e☆イヤホンモデル]」

3位 KINERA「SEED [1BA+1Dynamic Hybrid Earphone/MMCX]」

4位 final「E1000 BLUE」

5位 final「E3000」

▽ワイヤードヘッドホン（オーバーヘッド)

SONY「MDR-CD900ST」が1位キープ。2位に伸長したのはSteelSeriesのゲーミングモデル「ARCTIS 5」。

1位 SONY「MDR-CD900ST」

SONY「MDR-CD900ST」

2位 SteelSeries「SteelSeries Arctis 5 Black 」

3位 Razer「Razer Kraken Pro V2 Green Oval」

4位 DENON「AH-D1100-K」

5位 Kingston「Hyper X Cloud Revolver S」

▽ポータブルオーディオプレーヤー

ポータブルは前週と同様のランキングとなった。あらためてSONY「NW-ZX300」の強さが光る。

1位 SONY「NW-ZX300 BM」

SONY「NW-ZX300 BM」

2位 FiiO「M9」

3位 IRIVER「Astell&Kern; AK70 MKII Noir Black」

4位 IRIVER「Astell&Kern; A&norma; SR15 Dark Gray」

5位 iBasso Audio「DX200」

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