完全ワイヤレス総入れ替わり、Anker「Soundcore Liberty Air」1位！ヘッドホン週間ランキング ＜e☆イヤホン＞

専門店「e☆イヤホン」の提供による、イヤホン・ヘッドホンの週間売れ筋ランキングをお届けします。
2019年1月第1週(12/30~1/5)
・e☆イヤホン（大阪府大阪市）
▽完全ワイヤレスヘッドホン
上位製品が総入れ替え。前週2位だったAnkerの高コスパイヤホン「Soundcore Liberty Air」が1位となった。
1位 Anker「Soundcore Liberty Air ホワイト」
2位 JBL「JBL FREE X ブラック」
3位 JBL「UA SPORT WIRELESS FLASH ブラック」
4位 JABRA 「Elite Active 65t Copper Blue」
5位 SUDIO「SUDIO NIVA 完全ワイヤレスイヤホン WHITE」
▽ワイヤレスヘッドホン（インナー)
前週とほとんど同様のランキング内容ながら、JBLのエントリークラスのモデル「T110BT 」が4位に登場。
1位 TaoTronics「TT-BH026 ブラック」
2位 TaoTronics「TT-BH07 ブラック」
3位 Beats by Dr. Dre「BeatsX ブラック (簡易版)」
4位 JBL「T110BT ブラック」
5位 Skullcandy「INK'D WIRELESS RED」
▽ワイヤレスヘッドホン（オーバーヘッド)
こちらも前週とほとんど同様、5位にJBLのエントリークラスのモデル「T450BT 」が登場した。
1位 SONY「WH-1000XM3BM」
2位 Skullcandy「VENUE Black」
3位 Skullcandy「Crusher360 BLACK/TAN」
4位 Skullcandy「Hesh 3.0 BT ブルー 」
5位 JBL「T450BT BLK」
▽ワイヤードヘッドホン（インナー)
intime「碧」が引き続き強さを見せて1位に、5位に2017年発売・finalの「E3000」が入った。
1位 intime(アンティーム）「碧（SORA）-Light ライトパープル」
2位 KINERA「Bd005E [1BA+1Dynamic Hybrid Earphone/MMCX/e☆イヤホンモデル]」
3位 KINERA「SEED [1BA+1Dynamic Hybrid Earphone/MMCX]」
4位 final「E1000 BLUE」
5位 final「E3000」
▽ワイヤードヘッドホン（オーバーヘッド)
SONY「MDR-CD900ST」が1位キープ。2位に伸長したのはSteelSeriesのゲーミングモデル「ARCTIS 5」。
1位 SONY「MDR-CD900ST」
2位 SteelSeries「SteelSeries Arctis 5 Black 」
3位 Razer「Razer Kraken Pro V2 Green Oval」
4位 DENON「AH-D1100-K」
5位 Kingston「Hyper X Cloud Revolver S」
▽ポータブルオーディオプレーヤー
ポータブルは前週と同様のランキングとなった。あらためてSONY「NW-ZX300」の強さが光る。
1位 SONY「NW-ZX300 BM」
2位 FiiO「M9」
3位 IRIVER「Astell&Kern; AK70 MKII Noir Black」
4位 IRIVER「Astell&Kern; A&norma; SR15 Dark Gray」
5位 iBasso Audio「DX200」