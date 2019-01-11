Westoneのフラグシップ「W80」が1位に！ ヘッドホン週間売れ筋ランキング ＜フジヤエービック＞

専門店「フジヤエービック」の提供による、イヤホン・ヘッドホンの週間売れ筋ランキングをお届けします。
2019年1月第1週(12/30~1/5)
・フジヤエービック（東京都中野区）
担当：根本圭氏コメント「年末年始のセール期間ということもあり、どのジャンルもかなり入れ替わりが激しいランキングとなりました。いわゆる定番品の人気の強さがうかがえます」
▽完全ワイヤレスヘッドホン
MASTER&DYNAMIC;「MW07」が前週に続いて1位。3週前に1位を獲得したRHA「TrueConnect」が4位と再びランク内に。
1位 MASTER&DYNAMIC;「MW07」
2位 JBL「FREE X」
3位 AVIOT「TE-D01a」
4位 RHA 「TrueConnect」
5位 B&O; 「E8」
▽ワイヤレスヘッドホン（インナー)
1位は前週同様 AXES「AH-BT29」、3位にAudio-Technicaのセミオープン型「ATH-C200BT」が入ってきた。
1位 AXES「AH-BT29」
2位 Audio-Technica「ATH-CKR35BT」
3位 Audio-Technica「ATH-C200BT」
4位 Campfire Audio「SE215SPE-B-BT1-A」
5位 beats by dr.dre 「beatsX」
▽ワイヤレスヘッドホン（オーバーヘッド)
MASTER&DYNAMIC;のコンパクト軽量モデル、「MW50」が前週の2位から堂々1位へ。
1位 MASTER&DYNAMIC;「MW50」
2位 MASTER&DYNAMIC;「MW60」
3位 Skullcandy「VENUE」
4位 MASTER&DYNAMIC;「MW50+」
5位 Audio-Technica「ATH-SR30BT」
▽ワイヤードヘッドホン（インナー)
今週トップはWestoneの2017年発売「W80」。19万円近い価格のフラグシップモデルの人気が頼もしい。
1位 Westone「W80」
2位 Campfire Audio「SOLARIS」
3位 beyerdynamic「XELENTO REMOTO」
4位 水月雨「Liebesleid」
5位 Campfire Audio「COMET」
▽ワイヤードヘッドホン（オーバーヘッド)
今週も強いSENNHEISER集団の中、3位に“MADE IN TAKASAKI”モデルAGO STUDIO「T3-01」が入った。
1位 SENNHEISER「HD800S」
2位 SENNHEISER 「HD800」
3位 TAGO STUDIO「T3-01」
4位 DENON「AH-D7200」
5位 SENNHEISER 「HD820」
▽ポータブルオーディオプレーヤー
Astell&Kern;「SR15 ウマ娘 プリティーダービー Special Edition」が3週ぶりに1位。iBasso Audio「DX200」がランク入り4位に。
1位 IRIVER「Astell&Kern; A&norma; SR15 ウマ娘 プリティーダービー Special Edition」
2位 IRIVER「Astell&Kern; A&ultima; SP1000M」
3位 IRIVER「Astell&Kern; AK70 MKII Sunshine Red」
4位 iBasso Audio「DX200」
5位 Cayin「N8」