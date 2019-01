「ディシディア ファイナルファンタジー オペラオムニア」FFXIより「アフマウ(CV：戸松遥さん)」が参戦！

スクウェア・エニックスは、iOS/Android向けアプリ「ディシディア ファイナルファンタジー オペラオムニア」において、本日1月11日より新イベント「無手の傀儡師」を開始した。

■FFXIよりアフマウ参戦!

開催期間:2019年1月11日(金)15:00~2019年1月25日(金)14:59

イベントクエストではFFXIより「アフマウ」が参戦!クエスト報酬ではアフマウの★5 装備品「ポペットカタール【XI】」「パペトリトベ【XI】」を獲得可能です。

アフマウ from FINAL FANTASY XI(CV:戸松遥)

アトルガン皇国聖王ナシュメラに仕える宮廷傀儡師の少女。「無手の傀儡師」の異名を持ち、オートマトンのアヴゼンとメネジンとは気の置けない友人のように接している。

オペラオムニアでは原作の「からくり士」が使用可能なアクションなどを用いて、味方をチューニング(強化)して戦うことが得意な、サポートタイプのキャラクター。

■アフマウイベントガチャ開始!

イベントガチャでは、恩恵(本クエスト内でパラメータがアップ)対象キャラクターである、アフマウ、ライオン、プリッシュの★5武器をピックアップ!ライオンが強力なEXアビリティ「ウォークザープランク」を装備可能になる、専用EX★5武器「ヴァジュラ【XI】」も新登場しています。

NEW!ヴァジュラ【XI】※ライオン専用EX

NEW!ピグメサインティ【XI】※アフマウ専用

NEW!ポペットカタール【XI】

(C)2017,2018 KOEI TECMO GAMES/SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA