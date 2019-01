「ドラゴンクエストモンスターズ スーパーライト」地図ふくびきスーパーに「病魔パンデルム」登場！

スクウェア・エニックスは、iOS/Android向けアプリ「ドラゴンクエストモンスターズ スーパーライト」において、本日1月11日より地図ふくびきスーパー「神獣フェス」を開始した。

■地図ふくびきスーパーに「病魔パンデルム」登場!

開催期間:2019年1月11日(金)15時00分~2019年1月18日(金)14時59分

地図ふくびきスーパーに「神獣フェス」が登場!ランクSSモンスター全体の地図提供割合が通常の1%から2倍の2%になります。今回から「ドラゴンクエストIX」に登場した「病魔パンデルム(ランクSS)」が「ドラゴンクエストモンスターズ スーパーライト」に参戦!地図提供割合もアップしていますので、この機会をお見逃しなく!

■「メタルスター」に新生転生先が追加!

「メタルスター(ランクSS)」に新生転生先が追加!3ラウンド目の最初にMPが大回復する特性「ハイパーチャージ」と敵1体に2回連続で体技ダメージ&回復を封じ、自分の防御力が高いほど与えるダメージが大きくなるとくぎ「アイアンミサイル」を持っています。今回の「神獣フェス」では「メタルスター(ランクSS)」の地図提供割合がアップしていますので、ぜひ仲間にしましょう!

■DQMワンダーランド「最果ての魔大陸」開催!

開催期間:2019年1月11日(金)15時00分~2019年1月31日(木)18時59分

謎の魔大陸を旅する特別クエスト、DQMワンダーランド「最果ての魔大陸」を開催!今回のクエストでは、限定モンスター「ワイルドスペディオ(ランクSS)」が仲間に!特別なアイテム「聖なるきのみ」でスキルをふりわけて自由に育てることができます。

新たに追加された、ひとりで冒険「最果ての魔大陸 深部」では、ある条件を満たすと裏ルートにクエストマップが変化!通常のルートとは違う強敵が出現します。また、ひとりで冒険「神秘のほこら」では、1日1回たおしたモンスターが必ず仲間になります。

さらに、「はげしいじひびき」「白くかがやく光」「ギラマータ」「みがわり」「狼牙むそう」と、強力なとくぎを取得している「聖なる大宝玉」が本クエストに新登場します。期間中にクエストを遊んでモンスターを強化しましょう!

