NESMITH宅で忘年会！DEEP RYO「卒業後の夢」& GENERATIONS 数原「2019年の抱負」

EXILE NESMITHが音楽を肴によもやまトークを繰り広げる、新放送サービスi-dioのチャンネル「TS ONE」で放送の番組「EXILE THE SECOND THE ON ~音~」。2018年12月の最終週は、Leolaさん、DEEP・YUICHIROさん、DEEP・RYOさん、GENERATIONS from EXILE TRIBE・数原龍友さんをゲストに迎え、NESMITHの自宅で行われた忘年会の模様をお届けしました。

鍋を囲んでトークを展開する今回の企画。NESMITHが「僕が『今年ラストです!』って話す間、横で数原が黙々と鍋を食べている……(笑)」と状況を語ると「僕、タイミング悪いですよね(笑)。気をつけます」と数原さん。「これ、喋る番組だからね!」というNESMITHの言葉にみんなが笑い、和やかな雰囲気で番組はスタートしました。

まずはYUICHIROさんとLeolaさんがキーワードトークに挑戦。『ボ』『ウ』『ネ』『ン』『カ』『イ』の六文字から一つ選び、その文字から始まるテーマに沿ったエピソードを披露しました。YUICHIROさんが選んだ文字は『ン』。「“ん”~、やっちまった2018」というトークテーマで披露したエピソードは、『インスタライブをやりながら寝ちゃった(笑)』というもの。インスタライブを初めて10分ほどで寝てしまったというYUICHIROさん。その後、配信が切れるまでただ寝息が流れていたとのこと。「RYOが『寝落ちしてるぞ!』とLINEをくれていたんですけど気づかず……目が覚めてマジビビりましたね」と当時を反省していました。

次にLeolaさんは『ボ』を選択。「“ぼ”くと私の2018年は何点?」という質問に、『65点』と回答。微妙な点数を挙げたLeolaさんですが、「私としてはフルアルバムを出して年内にツアーを始めるのが100点だとしたら、助走的な1年だった」とのこと。さらに「2017年から続いたツアーやミニアルバムのリリースなどやりたいことは詰め込めたけど、これをバネに2019年に繋げたい。2019年は100点、120点を目指します!」と続けました。

キーワードトークが展開される間、書き初めに挑戦していたRYOさんと数原さん。RYOさんの2019年の抱負は『旅』。2018年12月をもってDEEPを卒業したRYOさんは「2019年は新たな旅に……という意味もありますし、ツアーなどで色々な地に行きましたけど、プライベートでゆっくり旅をしてみたいなという意味も込めて」と、この文字を選んだ理由を説明。NESMITHは「これから新しい人生が始まるわけですから、僕らもそれを楽しみにしながらRYOくんを見守っていきたいと思います」と話しました。

数原さんが書き初めに選んだ言葉は『肉』。まずはその内容よりも文字のサイズが注目され「ちっちゃ!」と笑い声も。数原さんはRYOさんの書き初めを見て“インスピレーションを受け、余白の美学を追求した”結果、このような仕上がりになったとのこと。NESMITHは「『肉』ならもう少しパワーワード的な感じで力強くても……!」と笑いつつ、「どのくらい食べるの?」と質問。数原さんは「450gを2回頼んで900gいきます!」と答え、周りを驚かせていました。

番組の最後にはNESMITHが「2019年もよろしくお願いします」と挨拶。忘年会はまだまだ続いていました。

【TS ONEの視聴方法】

お持ちのスマートフォンまたはパソコンに、「TS ONE」の視聴専用アプリ『TS PLAY by i-dio』(無料)をダウンロードし、インストールすることでお楽しみいただけます。

★ダウンロードはこちら → http://tsplay.tokyosmart.jp/

<番組概要>

番組名:EXILE THE SECOND THE ON ~音~

パーソナリティ:EXILE NESMITH

放送時間:(初回放送)月曜 21:30-22:00

(リピート放送)火曜 7:30-8:00 / 17:30-18:00、土曜 22:00-22:30、日曜 12:00-12:30

番組Webサイト:http://www.tokyosmart.jp/on