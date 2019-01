オードリー・ヘプバーン生誕90年記念！ ハリウッドデビュー『ローマの休日』から『オールウェイズ』まで全4作品! 特集「ヒストリー・オブ・オードリー」1月14日(祝・月)午後2:30～、一挙放送！

映画専門サービスの「BS10 スターチャンネル」は、 2019年、 オードリー・ヘプバーンの生誕90年のアニバーサリーイヤーを記念し、 今月1月から7月までの7ヶ月にわたって、 貴重な未公開作から誰もが知る代表作まで、 オードリーの出演作品を総力特集する。

また、 これにあわせて、 毎月テーマ別にセレクトした特集を放送。 1月は「ヒストリー・オブ・オードリー」と題し、 20代~50代のオードリーの代表作を1本ずつセレクト。 ハリウッドデビュー作『ローマの休日』、 主題歌「ムーンリバー」も有名なラブストーリー『ティファニーで朝食を』、 家族と暮らす時間を取るための約9年間に及ぶブランクを経て出演した『ロビンとマリアン』、 スティーヴン・スピルバーグが監督を務めた遺作『オールウェイズ』の4作品を放送し、 オードリーのキャリアを振り返る。

さらに、「BS10 スターチャンネル」が毎日お届けしている無料(チャンネル契約不要)の映画情報番組「映画をもっと。 」内でも、 オードリー・ヘプバーン特別番組を放送(ナレーション:浪川大輔)。 家族や友人らの日本初公開となるインタビューを交えてオードリーの魅力に迫るスターチャンネル・オリジナル特別番組も放送、色あせることのないオードリーの魅力を自宅で楽しもう。

BS10スターチャンネル 7か月連続特集「生誕90年特別企画 麗しのオードリー」

関連特集:「ヒストリー・オブ・オードリー」(全4作品)

【STAR2 字幕版】 1月14日(祝・月)午後2:30~ 一挙放送ほか

[監督]ウィリアム・ワイラー

[出演]オードリー・ヘプバーン/グレゴリー・ペック

オードリー・ヘプバーン主演の永遠の名作。 若く美しいプリンセスと新聞記者が、 ローマの街で‟つかの間の恋”に落ちる。

★アカデミー主演女優賞(オードリー・ ヘプバーン)、 脚本(原案)賞、 衣裳デザイン賞(白黒)受賞。

[監督]ブレイク・エドワーズ

[出演]オードリー・ヘプバーン/ジョージ・ペパード

オードリー・ヘプバーン主演の名作ロマコメ。 ニューヨークを舞台に、 高級宝石店“ティファニー”に憧れを抱く風変わりな女性と、 売れない作家青年の恋を描く。

★アカデミー劇・喜劇映画音楽賞、 歌曲賞受賞。

[監督]リチャード・レスター

[出演]オードリー・ヘプバーン/ショーン・コネリー

オードリー・ヘプバーンとショーン・コネリー共演のラブロマンス。 故郷に戻ったロビン・フッドと恋人マリアンの恋の行方は。

[監督]スティーヴン・スピルバーグ

[出演]オードリー・ヘプバーン/リチャード・ドレイファス

スティーヴン・スピルバーグ監督によるファンタジックラブロマンス。 幽霊となって恋人を見守り続けるパイロットを描く感動作。

【放送予定】1月14日(月)午後2:15、 よる8時 ほか

[出演] 加藤タキ/ショーン・ファーラー

[ナレーション]浪川大輔

