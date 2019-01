人気バラエティ番組『アメトーーク!』(テレビ朝日系)の新年会が開催されたことを、品川庄司・品川祐が自身のインスタグラムで報告。その際の投稿が「色々ヤバイ」と注目を集めている。

■瓜二つ…いや三つ?

話題となっているのが、11日の早朝にアップされたこちらの投稿。満面の笑みを浮かべるコロコロチキンペッパーズ・ナダルの隣に、真顔で哀愁漂う表情を浮かべている品川の姿が写る。

同時に注目してしまうのが品川の服装だ。大きなりんご飴のようなかわいらしいデザイン、しかしその中心には隣にいるはずのナダルの顔が当てはめられている。

View this post on Instagram

‪アメトーーク!新年会!‬ ‪豪華商品が当たる抽選会。‬ ‪僕はbeatsのスピーカーを景品に出しました。‬ ‪他には掃除機、ゲーム、テレビなどなど豪華。‬ ‪お世話になっている番組ですから景品なんか当たらなくてもいいと思ってはいましたが、‬ ‪よりによってナダル Tシャツが当たった。‬ ‪今年もやっべえぞ。‬ #ベロ酔いナダル

A post shared by 品川祐(@shinashina0426) on Jan 10, 2019 at 11:48am PST

投稿には、

「‪アメトーーク! 新年会!‪ 豪華商品が当たる抽選会。‬‪お世話になっている番組ですから景品なんか当たらなくてもいいと思ってはいましたが、‬‪よりによってナダルTシャツが当たった。‬ ‪今年もやっべえぞ」

とあり、豪華景品の中からある意味レアな「ナダルTシャツ」を獲得し、あの表情であったようだ。

■愛あるイジり続出

ほろ酔い状態で楽しそうなナダルに対し、景品に素直に喜べない品川というふたりのコントラストが際立つ一枚。コメント欄では投稿を楽しむ声が続出していた。

「朝から爆笑しちゃいました!」

「2人の温度差(笑)」

「2019年も何かありそうですね…笑」

同時に2人の容姿が似ているとして、愛のあるイジりもちらほら見られる。

「どっちがナダル? 左上下?(笑)」

「右がナダルさんですよね!」

■昨年には「ナダル号泣」も…

じつは、品川は昨年にも『アメトーーク!』の新年会の様子をインスタグラム上にアップしている。そのときもナダルが登場しているが、なぜか号泣しているのだ。

View this post on Instagram

#アメトーーク新年会 #景品が当たらなすぎて泣く #なだる ガチで涙が流れてた

A post shared by 品川祐(@shinashina0426) on Jan 11, 2018 at 6:47pm PST

見てみると景品が当たらないことに対し悔し涙を流し、それを同席の芸人仲間がツッコむという仲睦まじいもの。今回の「新年会」「ナダル」の組み合わせで、この投稿を思い出したというコメントも。

「今年もナダルが当たらなくて泣いたんですか?(笑)」

「1年前を思い出して笑いました(笑)」

■新年会って必要?

現場の楽しさまでも伝わってくるような本投稿。しかし、一般的には新年会に対して賛否が分かれることもしばしば。

そこで、しらべぇ編集部では全国の20代から60代の男女1365名に対し「新年会は必要ないと思う」か調査を実施したところ、42.6%が「必要ない」派であることが判明した。

今回の投稿のように、仲の良いメンバーで集まる新年会であるならば、むしろ開催したいと思う人も多いのではないだろうか。