「フォートナイト」が次世代ワールドホビーフェア'19 Winterに出展！ビクロを達成してオリジナルキャップをもらおう

Epic Games Japanは、1月19日より名古屋・東京・大阪で開催される「次世代ワールドホビーフェア’19 Winter」にフォートナイトブースを出展する。

■「次世代ワールドホビーフェア'19 Winter」に、フォートナイトブースが出展!

Epic Gamesは、全世界で大人気の基本プレイ無料バトルロイヤルゲーム「フォートナイト」のより一層の人気化に向けて、名古屋・東京・大阪で開催される日本最大級のゲームとホビーのお祭り「次世代ワールドホビーフェア'19 Winter」に、 フォートナイトブースを出展します。

フォートナイトブースではPlayStation4とNintendo Switchを各4台設置し、ビクトリーロイヤルを目指してゲームプレイをしていただけます。ブース来場者やゲームプレイをしていただいた方にはオリジナルプレゼントもご用意しております。テレビCMに登場した2体の人気キャラクターや特大ラマと一緒に写真を撮っていただくことも可能で、来場していただいた方全員が楽しめるブースになっております。是非お楽しみください。

フォートナイトブース来場者プレゼント「オリジナルぷくぷくシール」

ブースでゲームプレイされた方へのプレゼント「オリジナルペンケース」(3パターンからお選びいただけます)

ビクトリーロイヤル達成された方へのプレゼント「オリジナルキャップ」

※フォートナイトブース来場者プレゼントは数量限定です。なくなり次第終了となります。ブースでゲームプレイしていただける人数には限りがあります。

■イベント開催日時および会場について

名古屋会場

日時:2019年1月19日(土)・20日(日)9:00~16:00(予定)※15:45入場受付終了

会場:ナゴヤドーム

東京会場

日時:2019年1月26日(土)・27日(日)9:00~16:00(予定)※15:45入場受付終了

会場:幕張メッセ国際展示場 展示ホール9・10・11ホール

大阪会場

日時:2019年2月17日(日)9:00~16:00(予定)※15:45入場受付終了

会場:京セラドーム大阪

※入場料無料・雨天決行

会場や入場など次世代ワールドホビーフェアについての詳細は、次世代ワールドホビーフェア公式サイトをご確認ください。

https://www.whobby.com/

