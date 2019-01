「バイオハザード RE:2」最上もがさんが「1-Shot Demo」に挑戦する動画企画がスタート！

カプコンは、2019年1月25日に発売を予定しているPS4/Xbox One/PC用ソフト「バイオハザード RE:2」について、タレントの最上もがさんを起用した動画企画を公開した。

「バイオハザード RE:2」に“最上もが”さんがチャレンジする模様を全3回にわたってお届けする動画企画がスタート!第1弾は1月11日(金)~1月31日(木)に配信される体験版、「バイオハザードRE:2“1-Shot”Demo」に挑戦する様子をお届けします!

モデル・女優・タレントと幅広く活躍されている最上さんは、サバイバルホラーでどんな活躍を見せるのか?続きは是非動画でご覧ください。

動画の視聴はコチラ

http://www.capcom.co.jp/game/content/biohazard/info/game/5281

第1弾 最上もがが1-Shot Demoに挑戦

1月11日(金)~1月31日(木)に配信される本作の体験版、「バイオハザード RE:2“1-Shot”Demo」を最上もがが1度限りの“生還”にチャレンジ!

動画公開日:1月11日(金)

第2弾 最上もががクレアで「バイオハザード RE:2」に挑戦

最上もがが、主人公の1人クレアで「バイオハザード RE:2」に挑戦。あの強敵に遭遇!さて、この恐怖に打ち勝つことはできるのだろうか…!?

動画公開日:1月18日(金)予定

第3弾 最上もががレオンで「バイオハザード RE:2」に挑戦

最上もがが、主人公の1人レオンで「バイオハザード RE:2」に挑戦。探索の果てに出会ったものは…!?

動画公開日:1月22日(火)予定

ファン待望の「バイオハザード RE:2」体験版が期間限定で登場。プレイ時間たったの30分の1回限りという、今までに無い仕様でお送りいたします。1月11日(金)~1月31日(木)に配信!

■「バイオハザード RE:2」の世界を覗く紹介動画「バイオハザード RE:2 Report」公式サイトにて第6弾の公開スタート!

2019年1月25日(金)に「バイオハザード RE:2」が発売される。本作はオリジナル版のプレイ体験を大切にしつつも、キャラクターや舞台となるラクーンシティなど、緻密な再考証のもとすべてが新しく刷新されたシリーズ最新作であり再:新作だ。本作を象徴する断片を紹介する「バイオハザード RE:2 Report」。

本日は30分1回限りの1-Shot Demoのリリースに合わせて第6弾を公開。今回は新たに、1-Shot Demoやタイラントを紹介。さらに主要キャラクターのレオン、クレア、エイダの新たな動画も登場。“すべての想像を裏切り上回る”「バイオハザード RE:2」。25日の発売まであと2週間。

【#26 1-Shot Demo】

【#27 タイラント】

【#28 レオン・S・ケネディ】

【#29 クレア・レッドフィールド】

【#30 エイダ・ウォン】

公式サイトはコチラ

http://www.capcom.co.jp/biohazard2/report.html

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.