「少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-」150万DL突破記念ログインボーナスが1月12日より実施！

エイチームは、iOS/Android用アプリ「少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-」において、1月12日よりログインボーナスキャンペーンを開始する。

■合計1400スタァジェムがもらえるログインボーナスが実施!

今回、「少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-」が累計150万ダウンロードを突破したことを記念して、合計1400スタァジェムがもらえるログインボーナスが実施。期間中に14日間ログインすると、合計で1400スタァジェムが手に入る。また、VSレヴューで「金の宝石箱」と「銀の宝石箱」の出現率が大幅アップするなどのキャンペーンも実施される。

キャンペーン詳細

VSレヴュー勝利時に得られる宝石箱が、銀以上のみ出現するようになり、「金の宝石箱」と「銀の宝石箱」の出現率が大幅アップ。また、メモワール強化を実施した際の「大成功」の発生確率が大幅アップする。

ログインボーナス開催期間

1月12日5時~2月3日4時59分

キャンペーン開催期間

1月11日16時~1月18日4時59分

■新衣裳の舞台少女、新メモワールが登場!「150万DL記念ガチャ」が開催

1月11日より、150万ダウンロードを記念したガチャが開催。新衣裳の★4舞台少女「セイレーン 雪代晶」や新★4メモワール「新緑の羽ばたき」が登場する。本ガチャでは、新登場の舞台少女、メモワールに加え、★4舞台少女「あやかし見廻り隊 隊長 音無いちえ」と「太陽の国の軍団長 天堂真矢」の出現率がアップ。本ガチャは10連ずつのみとなっており、初回は半額の1500スタァジェムで引くことができる。さらに2回目から6回目は、引くたびにスタミナなどのおまけももらえる。

舞台少女の紹介

【舞台少女名】セイレーン 雪代晶

【属性】雪

【初期レアリティ】★4

【基本ACT】

・刺突(AP1)

前から1番目の敵に威力(小)の攻撃

・キラめきの刺突(AP2)

前から1番目の敵に威力(小)の攻撃

自身のキラめきを(小)回復する

・甘美の歌(AP3)

後ろから2体の味方のマイナスの状態異常を解除し、ACTパワーアップ、必中を付与する

【クライマックスACT】海峡に響く歌声

敵全体に威力(大)の攻撃を行う この攻撃は対象のバリアを無視する

【オートスキル】

[永続]眠り耐性 100

[開幕時]不屈獲得 1回(RANK4で開放)

【フィニッシュACT】白銀のパレード

敵全体に雪属性の通常ダメージ

メモワールの紹介

【メモワール名】新緑の羽ばたき

【初期レアリティ】★4

【オートスキル】[永続]被ダメージダウン 5%&すばやさアップ 7%

開催期間

1月11日16時~1月18日13時59分

(C)Project Revue Starlight (C) 2018 Ateam Inc. (C)Tokyo Broadcasting System Television, Inc. (C)bushiroad All Rights Reserved.