〔インフル〕定点あたり報告数まとめ・全国的に注意報レベルに(1/11)

11日、国立感染症研究所は都道府県別のインフルエンザ定点当たり報告数を更新しました。

今週の発表によると、流行入りレベルは17都県、注意発表レベルは26府県、警報発表レベルは4道県（岐阜県・愛知県・北海道・高知県）で、全国のインフルエンザの定点当たり報告数は16.3（先週比プラス5.1ポイント）でした。

43の道府県で定点当たり報告数が増えています。今週、全国で最も定点当たり報告数が高いのは岐阜県（49.12）でした。

都道府県別のインフルエンザ定点当たり報告数と流行状況は以下の通りです。

※データ出典（国立感染症研究所 今週の値：2019年第1週 12月31日～1月6日）

今週の値 http://www.nih.go.jp/niid/images/idsc/disease/influenza/pdm2019-csv//1influenza.csv

先週の値 http://www.nih.go.jp/niid/images/idsc/disease/influenza/pdm2018-csv//52influenza.csv

※用語説明

定点当たり報告数：インフルエンザで医療機関を受診した報告数(患者数)を定点数(対象医療機関数)で割った値(平均)

警報発表Lv：インフルエンザの定点あたり報告数が30を超え、県などが警報を発表するレベルに達している。

注意発表Lv：インフルエンザの定点あたり報告数が10を超え、県などが注意報を発表するレベルに達している。既に警報を発表している場合は、警報が継続される。

流行入りLv：インフルエンザの定点あたり報告数が1を超え、流行入りとみられるレベルに達している。既に警報を発表している場合は、警報が解除される。

【↑】：先週に比べて、定点あたり報告数が1・10・30を超えて、レベルが上がった。

《↓》：先週に比べて、定点あたり報告数が1・10・30を割って、レベルが下がった。

〈…〉：先週に比べて、定点あたり報告数が1・10・30を超えず、レベルが変わらなかった。

△：プラス

▼：マイナス

【流行状況】

警報発表Lv：今週4県(先週2県)

注意発表Lv：今週26県(先週10県)

流行入りLv：今週17県(先週35県)

流行Lv未満：今週0県(先週0県)

定点あたり報告数：増加(△)43県／減少(▼)4県／変動なし0県

【各県の流行状況】

全国 ：注意発表Lv〈…〉先11.2-今16.3(△5.1)

北海道 ：警報発表Lv〈…〉先32.1-今33.6(△1.5)

青森県 ：流行入りLv〈…〉先3.38-今6.68(△3.3)

岩手県 ：注意発表Lv【↑】先4.84-今13.1(△8.3)

宮城県 ：流行入りLv〈…〉先3.44-今6.18(△2.7)

秋田県 ：注意発表Lv【↑】先7.69-今17.8(△10)

山形県 ：流行入りLv〈…〉先5.93-今6.84(△0.9)

福島県 ：注意発表Lv【↑】先4.40-今13.5(△9.1)

茨城県 ：注意発表Lv【↑】先8.49-今20.7(△12)

栃木県 ：流行入りLv〈…〉先5.68-今7.45(△1.8)

群馬県 ：注意発表Lv【↑】先7.69-今11.9(△4.2)

埼玉県 ：注意発表Lv【↑】先10.0-今13.7(△3.6)

千葉県 ：注意発表Lv【↑】先9.39-今11.2(△1.8)

東京都 ：流行入りLv《↓》先11.5-今9.20(▼-2.3)

神奈川県：流行入りLv《↓》先11.2-今9.02(▼-2.2)

新潟県 ：流行入りLv〈…〉先5.80-今9.24(△3.4)

富山県 ：流行入りLv〈…〉先7.38-今5.98(▼-1.4)

石川県 ：注意発表Lv【↑】先9.85-今12.7(△2.8)

福井県 ：注意発表Lv【↑】先8.54-今15.0(△6.5)

山梨県 ：注意発表Lv【↑】先7.41-今11.3(△3.9)

長野県 ：注意発表Lv〈…〉先12.8-今18.6(△5.8)

岐阜県 ：警報発表Lv【↑】先20.3-今49.1(△29)

静岡県 ：注意発表Lv【↑】先9.23-今17.7(△8.4)

愛知県 ：警報発表Lv〈…〉先30.5-今46.4(△16)

三重県 ：注意発表Lv〈…〉先13.7-今16.3(△2.6)

滋賀県 ：注意発表Lv【↑】先9.98-今23.7(△14)

京都府 ：注意発表Lv【↑】先7.52-今14.7(△7.2)

大阪府 ：注意発表Lv〈…〉先11.0-今14.6(△3.6)

兵庫県 ：流行入りLv〈…〉先9.68-今9.83(△0.2)

奈良県 ：流行入りLv〈…〉先9.65-今7.38(▼-2.3)

和歌山県：流行入りLv〈…〉先7.41-今8.20(△0.8)

鳥取県 ：注意発表Lv【↑】先4.76-今10.2(△5.5)

島根県 ：流行入りLv〈…〉先3.84-今8.84(△5.0)

岡山県 ：流行入りLv〈…〉先5.67-今8.69(△3.0)

広島県 ：流行入りLv〈…〉先3.81-今9.46(△5.7)

山口県 ：流行入りLv〈…〉先4.27-今9.45(△5.2)

徳島県 ：流行入りLv〈…〉先4.68-今9.27(△4.6)

香川県 ：注意発表Lv【↑】先7.74-今11.6(△3.9)

愛媛県 ：流行入りLv〈…〉先5.44-今7.84(△2.4)

高知県 ：警報発表Lv【↑】先11.2-今30.1(△19)

福岡県 ：注意発表Lv〈…〉先13.6-今25.3(△12)

佐賀県 ：注意発表Lv【↑】先7.97-今15.4(△7.4)

長崎県 ：注意発表Lv〈…〉先10.5-今19.4(△8.9)

熊本県 ：注意発表Lv〈…〉先14.5-今22.0(△7.4)

大分県 ：注意発表Lv【↑】先9.71-今16.1(△6.4)

宮崎県 ：注意発表Lv【↑】先5.85-今13.6(△7.7)

鹿児島県：注意発表Lv【↑】先9.83-今18.2(△8.3)

沖縄県 ：注意発表Lv【↑】先9.59-今28.5(△19)

※おことわり

本記事で掲載されている「流行警報レベル」「注意報レベル」などは、都道府県が独自に発表する「インフルエンザ流行警報」とは異なります。流行警報の発表状況は県のホームページでご確認ください。

◆国立感染症研究所｜インフルエンザ流行レベルマップ

http://www.nih.go.jp/niid/ja/flu-map.html