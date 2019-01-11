TVアニメ『ダイヤのA actⅡ』ティザービジュアル公開！

（Ｃ）寺嶋裕二・講談社／「ダイヤのA actⅡ」製作委員会

2018年11月25日に「 ダイヤのAオールスターゲームⅢ」でアニメ化が発表された「ダイヤのA actⅡ」のティザービジュアルが、エースナンバーが並ぶ1月11日に解禁された。

ビジュアルは沢村と御幸が叫ぶ、力強いイラスト。熱い展開への期待が高まる。

原作「ダイヤのA actⅡ」（寺嶋裕二／コミックス1～14巻発売中）は「週刊少年マガジン」（講談社刊）にて連載中の人気漫画。15巻は1月17日発売予定。TVアニメ「ダイヤのA」は2013年10月より2016年3月までFIRST SEASON・SECOND SEASONを放送していた。

現在GYAO!にてFIRST SEASON・SECOND SEASONが無料配信されている。3年ぶりのアニメの前に、こちらも要チェックだ。

【CAST】

＜青道高校＞

沢村栄純：逢坂良太

降谷 暁：島﨑信長

御幸一也：櫻井孝宏

奥村光舟：内田雄馬

倉持洋一：浅沼晋太郎

小湊春市：花江夏樹

結城将司：武内駿輔

瀬戸拓馬：山下大輝

由井 薫：村瀬 歩

浅田浩文：畠中 祐

【原作情報】

連載：週刊少年マガジン（講談社刊）

原作：寺嶋裕二

◆「ダイヤのA actⅡ」15巻 1/17発売予定

◆「ダイヤのA」講談社コミックスにて1～47巻発売中

◆「ダイヤのA actⅡ」講談社コミックスにて1～14巻発売中

【配信】

GYAO!にてFIRST SEASON・SECOND SEASON全シリーズを順次無料配信開始！

※2018年11月25日（日）より1話ずつ追加配信、 各話2週間視聴可能

「ダイヤのA」視聴ページ https://gyao.yahoo.co.jp/p/10161/v00001/

【OFFICIAL】

TVアニメ公式HP https://diaace.com/

TVアニメ公式Twitter https://twitter.com/diaace_anime

オフィシャルファンクラブ「ダイヤのA The FAMILY」 https://diaacefamily.com/

（Ｃ）寺嶋裕二・講談社／「ダイヤのA actⅡ」製作委員会