「"ザ・ソプラノズ 哀愁のマフィア" 風のあだ名をつけます」HBOの呼びかけに人気セレブたちが殺到！

米テレビ史に残る大傑作ドラマ『ザ・ソプラノズ 哀愁のマフィア』。HBOが番組の20周年記念として「ソプラノズ風のニックネームをつけます」とツイートすると、セレブや人気ドラマ、有名企業のアカウントから依頼が殺到!HBOがつけた、思わず笑ってしまうニックネームの数々をご紹介します!

米HBO『ザ・ソプラノズ 哀愁のマフィア』20周年記念に、ユニークな企画を発表!

ザ・ソプラノズ 哀愁のマフィア

HBO

仕事や家族の問題に苦悩するマフィアのボス、トニー・ソプラノとその周囲の人間模様を描いた大傑作ドラマ、『ザ・ソプラノズ 哀愁のマフィア』。

現在のアメリカドラマ黄金時代を切り開き、数々の人気作品に影響を与えてきた本作は、1999年1月10日に放送が始まった。

初回放送から20年が経った今日(現地時間10日)、『ザ・ソプラノズ』 を放送した米HBOは、公式Twitterで以下の呼びかけをした。

今日は『ザ・ソプラノズ 哀愁のマフィア』20周年を祝って、ソプラノズ風のニックネームをさしあげます。欲しい人はいますか?参考までに、ファーストネームを教えてくれたら助かります。

出典元:Twitter / HBO

同作では、「ロード・オブ・レンズ(メガネ王子)」や「メイヤー・オブ・マンチキンランド(マンチキン・ランドの市長)」など、独特なニックネームが多数登場し、ネット上でどの呼び名が好きか話し合うファンたちもいるほど。

ツイートが投稿されるやいなや、『ゲーム・オブ・スローンズ』『ウォーキング・デッド』など人気TVドラマ、セレブや有名企業など、数々のTwitterアカウントが、ニックネームを求めて殺到。

HBOが『ザ・ソプラノズ』のロゴを用いて、それぞれにニックネームをプレゼントするのだが、どれも番組ファンなら「ありそう!」と納得してしまうほどのセンスが高く、思わず吹き出してしまうものも。

以下より、名だたるアカウントたちへ与えられたニックネームから、筆者がセレクトした9個をご紹介したいと思う。

同じHBOの大ヒット作『ゲーム・オブ・スローンズ』は、スターク家の次女アリアの有名なセリフを引用して・・・

「A Girl Has No Name」(何者でもない)

データ圧縮アルゴリズムを開発したオタクが主人公のHBOコメディ『シリコンバレー』は・・・

「Bad Algorithm」(バッド・アルゴリズム)

他局AMCからは、大人気ドラマ『ウォーキング・デッド」も参戦。

劇中で大活躍のあのツールにちなんで・・・

「Walkie Talkie」(ウォーキー・トーキー)※英語でトランシーバーの意味。

動画ストリーミングサービス「Hulu」は、「フラフープ」をもじって・・・

「Hulu Hoop」(フールー・フープ)

歴史専門のケーブル局「ヒストリーチャンネル」は、「賢い奴」という意味の・・・

「Smarty Pants」(スマーティー・パンツ)

ファストフードチェーンのWendy'sは、ハンバーガーのパテが四角いことから・・・

「Square Patty」(スクエア・パティ)

Twitter創業者のジャック・ドーシーは、ツイートが編集できないというユーザーの不満を皮肉って・・・

「Jackie No Edits」(ジャッキー・ノー・エディッツ)※No Edits=編集不可の意味。

女優ダーシー・カーデンは、『グッド・プレイス』で彼女が演じる人気キャラ ジャネットのセリフ「Not a robot(ロボットじゃない))」「Not a girl(女の子じゃない)」から・・・

「Not A Mobster」(ノット・ア・モブスター)※mobster=マフィアの意味。

そして、エミー賞公式アカウントは、お決まりのフレーズ「And the Emmy goes to...(賞を手にするのは…)」をもじって・・・

「And The Nick Name Is...」(ニックネームは・・・)

Huluは「HBO-マイ・ゴッド。気に入った!」と返信し、Twitter創業者のジャック・ドーシーはアカウント名をそのままJackie No Editsに変更するなど、この企画に飛びついた人々は、回答に大満足。

初回放送から20年、最終回から今年で12年経つ今も、番組が変わらぬ高い人気を誇ることを証明した。

また、今週は20周年記念イベントでキャストが再集結したり、HBO2で最終シーズンを一挙放送したりと、アメリカ本国ではソプラノズ熱が再燃する週となった。

日本でも『ザ・ソプラノズ』20周年を祝って、週末に一気見してみてはいかがだろうか?

■『ザ・ソプラノズ 哀愁のマフィア』は、Amazonプライムビデオで配信中。