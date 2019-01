「城とドラゴン」最大450ルビーが手に入るルビー大盛りバトルが1月12日より開催！

アソビズムは、iOS/Android用アプリ「城とドラゴン」において、1月12日より「トロフィーバトル」と「ルビー大盛りバトル」を開始する。

■「トロフィーバトル」&「ルビー大盛りバトル」開催!

「トロフィーバトル」は、各キャラのトロフィー獲得を目指して、全国のプレイヤーとバトルを行ないます。ひとりではもちろん、目の前にいる友達やフレンドと一緒にトロフィー獲得を目指しましょう!今回のトロフィーバトルは、1日1回まで、勝利すると獲得できるルビーが「30ルビー」から「150ルビー」に増量する「ルビー大盛りバトル」で行われます。期間中、最大450ルビーが手に入りますので、この機会にルビーの大量獲得を目指してバトルに挑みましょう!

※今回のトロフィーバトルはアバターP対象バトルとなります。(上限100P)

「トロフィーバトル」について

期間中、「トロフィーバトル」へ参加するために必要な「トロフィーチケット」が、「ひとりで」「みんなで」それぞれ3枚ずつ配布されます。トロフィーバトルではバトルに勝利すると報酬としてドラゴンメダルや、キーン、ルビーが報酬として手に入ります。

「バトル」から「トロフィーバトル」に挑戦!

トロフィーを獲得したいキャラをタップしよう!

※ルビーでの出場は「ひとりで」「みんなで」各5回までとなります。

「トロP」について

各キャラのトロフィーは、「トロP」を一定数貯めると獲得することができます。トロPは「キャラのLvが20以上」「うまP200以上」など、各キャラによって異なる条件を満たした状態でバトルを行なうと獲得できます。

また、バトルを開始すると「ボーナスバトル」が発生することがあり、バトルの勝敗に関係なく、獲得トロPが2・3・5・10倍のうちいずれかの倍率で増加します。ボーナスバトルが発生したら、勝利してトロPの大量獲得を目指しましょう!

バトル開始時にボーナスバトルが発生することが!

「ボーナスバトル」で勝利して、トロPを大量GET!

開催期間

2019年1月12日(土)6:00~1月14日(月・祝)23:00

■「シルバー」クラス以下限定の「リーグ」が開催!

全国のユーザーたちを相手にリアルタイムで戦い、ランキングを競い合う「リーグ」が開催!今回のリーグは、「シルバー」クラス以下限定のリーグとなっており、1日3枚配布される「一人用リーグチケット」でのみ挑戦できます。この機会に、ぜひリーグ未体験の方も挑戦してみましょう!

育成したキャラで白熱のリアルタイムバトル!

リーグで1日3勝すると、ドラゴンメダルがもらえる。

※「ゴールド」クラス以上のユーザーは今回のリーグには参加できません。

※「協力用リーグチケット」も配布されますが、期間中マルチでのリーグ参加はできません。

※今回のリーグはアバターP対象バトルとなります。(上限100P)

開催期間

2019年1月12日(土)6:00~1月14日(月・祝)23:00

■討伐イベント「氷の女王」開催!

討伐イベント「氷の女王」を2019年1月12日(土)から1月28日(月)までの毎週土・日・月曜日に開催いたします。「雪国」マップに出現する敵を倒していき、ステージクリア時に一定の条件を達成していると、限定表情アバターやドラゴンメダルなど豪華レアアイテムを手に入れることができます。

「氷の床」は時間が経つとどんどん増えていく!

二つの砦のうち、どちらかは偽物の「氷の砦」だ!

ステージクリア条件は「落城勝利」!

バトル内の「討伐イベント」から、「氷の女王」に挑戦できます。本イベントは、敵の城を落城させないとステージクリアとならない特別ルールとなっています。「ひとりで」「みんなで」それぞれ1日3回まで、ルビーの消費なしで討伐に挑戦できます。

※討伐に挑戦できる回数は毎日4:00 にリセットされます。

雪国マップの特徴

上を歩くキャラの移動速度が加速する「氷の床」がランダムで発生。まれに、中央などに砦が2個登場!片方はHPを削ると壊れる偽物の「氷の砦」なので要注意!

攻撃力上昇キャラ

ラビット

ヴァルキリー

雪ん子

フォックス

ペンギン

サイクロプス

サイクロガール

「氷の女王」開催期間

2019年1月12日(土)6:00~1月28日(月)23:59までの土・日・月限定開催

(C)2015 Asobism Co., Ltd. All Rights Reserved.