AXNミステリー放送、英国ドラマ『マクマフィア』の魅力を徹底解剖！

『戦争と平和』のアンドレイ役で注目された英国俳優ジェームズ・ノートン主演の新ドラマ『マクマフィア』がAXNミステリーにて先行一挙放送<2月17日(日)午後4時~>!放送に先立ち『マクマフィア』の見どころを紹介。英国ドラマ、クライムドラマ、ビジネスもの、マフィアものが好きな人にはオススメのドラマです!

マクドナルド×マフィア=“マクマフィア”

マクドナルドが世界一なのは、どこにでもあるという店舗数の多さ。競合ライバル店とのエリア争いに打ち勝ち、世界中に店舗を展開することによって成功している。という、マクドナルドの事業形態をもとに、マフィアの組織をフランチャイズ化させ市場エリア獲得し、ライバルを潰していくという新世代の裏社会を描いています。

犯罪社会をビジネス界とマフィア界の両立てで描かれている見どころ満載のクライムドラマです!

イギリスのBBCとアメリカAMCの共同製作で2018年に放送スタートし、2019年にシーズン2が放送されます。

James Norton in McMafia (2018)

https://www.imdb.com/title/tt6271042/mediaviewer/rm3015791104

次世代の『ゴッド・ファーザー』!?

かつてはロシアの大物マフィアだった父のディミトリ・ゴッドマンは、マフィアのドンだった過去が見る影もないほど年老いており、公園を散歩して白鳥に餌をやるのが日課の隠居生活を送っています。

妻のオクサーナは夫の世話にウンザリして毎日愚痴を溢し、ショッピング巡りが唯一の楽しみ。娘のカーチャは無責任でマリファナ常用者。

長男のアレックスは、投資会社を経営し、独立しているビジネスマン。一番まともな人物で家族思いですが、ロシアマフィアの家名を疎んじていました。

ロシア出身という過去を捨て、イギリス人として堅気の事業で成功を目指すアレックスですが、自身の望みとは裏腹に、ゴッドマン家の名が裏社会の要人たちを引き寄せ、黒い陰謀へと引きずり込まれていくのです。

Aleksey Serebryakov, Mariya Shukshina, Juliet Rylance, Yuval Scharf, James Norton, and Faye Marsay in McMafia (2018)

https://www.imdb.com/title/tt6271042/mediaviewer/rm2603309312

次世代の『ゴッドファーザー』とも称される『マクマフィア』は、1世代から2世代へ続くゴッドマン家を巡る、報復、陰謀、裏切りが渦巻く人間ドラマをベースに、イギリスをはじめ、チェコ、インドのムンバイ、ロシアを舞台とし、グローバルなマフィアの社会とマネーゲームが繰り広げられるスリリングなストーリーです。

主人公のアレックス・ゴッドマンは、イギリスの寄宿学校に通い、アメリカの大学で経済学を学んだ秀才。

ロシアからの移民というコンプレックを乗り越え、ゴッドマンの家名に頼ることなく、完璧なイギリス人となって堅気の仕事で成功を目指しています。

さらに生粋のイギリス人女性とも婚約して、順風満帆の人生が待っていました。

スーツをスマートに着こなしビジネススマイルで冷静沈着なイギリス紳士として振る舞っている一方、ロシアの格闘ジムで鍛えている一面もあります。

そんなアレックスが、周囲も驚くような恐ろしい決断をしていくのです。

James Norton in McMafia (2018)

https://www.imdb.com/title/tt6271042/mediaviewer/rm540692480

Photo by Nick Wall/Cuba Pictures/CPL Godm - © 2017 BBC Worldwide/Cuba Pictures/CPL Godman/AMC Film Holdings LLC. All Rights Reserved.

アレックスを演じるのは、ジェームズ・ノートン。

ミステリードラマ『グランチェスター牧師探偵シドニー・チェンバース』、歴史ドラマ『戦争と平和』に出演しているイギリス人俳優です。

ジェームズ・ノートンが気になる人は関連記事をチェック!

↓↓↓

NEXTブレイクの英国俳優は誰!?次のお気に入り俳優を見つけよう! | 海外ドラマboard

CANNES, FRANCE - MAY 09: James Norton attends the Chopard Gentleman's Night during the 71st annual Cannes Film Festival at Martinez Hotel on May 9, 2018 in Cannes, France. (Photo by Venturelli/WireImage)

端正な顔つきにエラの張ったマッチョなルックスの俳優さんですが、骨格がしっかりしていてガタイがいい体型ながらも、スーツやタキシードをスマートに着こなす姿がカッコいいのです!

ドラマでは、そんなジェームズ・ノートンのスーツ姿が随時に観られます。

LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 05: James Norton attends the GQ Men Of The Year Awards at Tate Modern on September 5, 2017 in London, England. (Photo by Mike Marsland/Mike Marsland/WireImage)

今や、マフィアのとの交渉や取引も会議室や社交パーティで行われる時代。ビジネスマンと何ら変わらないマフィア社会で、ビジネスマンの姿勢を貫き、それでも静かに着実に豹変していくアレックスの姿に目を離せません!

ながら見&流し見せずに1本の映画としてじっくり観るとハマること間違いなしです。

James Norton in McMafia (2018)

https://www.imdb.com/title/tt6271042/mediaviewer/rm574246912

Photo by Nick Wall/Cuba Pictures/CPL Godm - © 2017 BBC Worldwide/Cuba Pictures/CPL Godman/AMC Film Holdings LLC. All Rights Reserved.

順風満帆なアレックスの人生に影が差したのは、叔父のボリス。面倒見はいいけどちょっと厄介な叔父さん。

裏社会にコネがあり、手広く商売をしていますが、裏では何をやっているかディミトリやアレックスも知るよしもありませんでした。

とはいえ、ボリスもゴッドマン家が一番大切。故郷のモスクアに帰りたいというディミトリの願いに対し、アレックスは正当なやり方でと考える一方で、ボリスは兄ディミトリとゴッドマン家の名誉を取り戻し、ゴッドマン家を復活させたいと考え、よからぬ画策をしていました。

David Dencik and James Norton in McMafia (2018)

https://www.imdb.com/title/tt6271042/mediaviewer/rm624578560

Photo by Nick Wall/Cuba Pictures/CPL Godm - © 2017 Cuba Pictures/CPL Godman/AMC Film Holdings LLC. All Rights Reserved.

ボリスはゴッドマン家を復活させる為に、ロシアを牛耳っているマフィアのドンの暗殺を企てるも失敗!

報復に遭い、殺されてしまいました。

アレックスは叔父が首を掻っ切られるという惨劇を目に当たりにし、さらに自身も殺されかけた事から、血で血を争うマフィアの恐ろしさを初めて味わうのです。

一方で、ボリスが残した負の遺産で、アレックスの会社は窮地に立たされます。

Tim Ahern, Mariya Shukshina, Atul Kale, and James Norton in McMafia (2018)

https://www.imdb.com/title/tt6271042/mediaviewer/rm1483155968

弟の死で、鬱病が悪化し酒浸りになるディミトリは自殺未遂を図ります。

叔父の死を切っ掛けに崩壊していこうとする家族を守ろうと、アレックスがゴッドマン家の宿命を背負うようになります・・・。

祖国に戻りたいと嘆く父に対し、アレックスが意外なやり方でロシアへ向かう、その行く末がこのドラマの見どころの一つです。

Aleksey Serebryakov in McMafia (2018)

https://www.imdb.com/title/tt6271042/mediaviewer/rm893014016

Photo by Nick Wall/Cuba Pictures/CPL Godm - © 2017 BBC Worldwide/Cuba Pictures/CPL Godman/AMC Film Holdings LLC. All Rights Reserved.

アレックスが対峙するのは、実業家でロシアマフィアの首領ヴァディム・カリャーギン。元KGBの強者です。

ボリスによって殺されかけたヴァンディムは一命をとりとめてゴッドマン家に報復を仕掛けます。

ビジネスマンのアレックスがどのようにして大物マフィアに対抗していくのかがこのドラマの見どころです!

Merab Ninidze in McMafia (2018)

https://www.imdb.com/title/tt6271042/mediaviewer/rm641355776

Photo by Nikola Predovic/Cuba Pictures/CP - © 2017 Cuba Pictures/CPL Godman/AMC Film Holdings LLC. All Rights Reserved.

このドラマの舞台は、イギリスをはじめ、フランス、チェコ、ロシア、イスラエル、ムンバイと巡ります。

まずアレックスは、叔父に紹介されたロシア出身のイスラエルの国会議員にして実業家のクレイマンからマネーロンダリングを依頼されます。

クレイマンは、チェコの偽ブランド業とムンバイの密輸業を狙い、ライバルであるヴァディムを経済的に潰す事ができると持ち掛けます。

McMafia (2018)

https://www.imdb.com/title/tt6271042/mediaviewer/rm3878246144

クレイマンと取引することになったアレックスに対し、次に接触してきたのは南アメリカの麻薬カルテルのアントニオ・メンデス。

海運業を経営するクレイマンの船を麻薬の密輸に使いたいと、アレックスに交渉役させるべく、アレックスの同級生と偽って婚約者に近づくのです。

マネーロンダリングに麻薬密輸、さらに人身売買なども絡んでいきます。

打倒ヴァディムを名目に、裏社会の要人たちがアレックスを取り巻き、最初はビジネスマンとして利用されるばかりのアレックスも次第に彼らに対して主導権を取っていこうとしていきます。

Caio Blat and James Norton in McMafia (2018)

https://www.imdb.com/title/tt6271042/mediaviewer/rm2667727360

華やかなヨーロッパや灼熱のムンバイ、美しいの景色をバックに表通りでは知る事のない各国の裏社会の姿を垣間見ることができます。

AXNミステリーにて、『マクマフィア』(字幕版・全8話)2月17日(日)午後4時~先行一挙放送!

※レギュラー放送:2月22日(金)スタート(毎週金曜・夜10時)

マクマフィア | AXNミステリー