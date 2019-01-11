週末セール情報ひとまとめ『BFV』『アサクリオデッセイ』『DEAD CELLS』『Shadow of the Tomb Raider』他

PCゲームのデジタルダウンロードストアを中心に、週末に実施されている割引セールやプロモーションキャンペーン情報等をひとまとめにしてお送りします。
現在、Humble Bundleにて1人称パズルアクションアドベンチャー『A Story About My Uncle』のSteamキーの無料配信が行われています。また、Epic Games ストアでは、一人称視点アドベンチャー『フィンチ家の奇妙な屋敷でおきたこと』が無料配信中。どちらも期間限定で配信されているものなので、早めにゲットしておきましょう。
『Celeste』：1,485円（
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『Raft』：1,584円（
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『Dungeons 3』：1,334円（
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『ELEX』：1,992円（
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『Enter the Gungeon』：740円（
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『Sonic Mania』：660円（
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『Sonic Forces』：1,752円（
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『The First Tree』：500円（
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その他のセール情報はこちらからご確認下さい。
『HITMAN 2 - Gold Edition』：$62.99（
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『Assassin's Creed Odyssey』：$28.79（
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『PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS』：$25.49（
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『BATTLETECH - Digital Deluxe Edition』：$22.49（
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『Insurgency: Sandstorm』：$25.49（
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『Middle-earth: Shadow of War』：$12.49（
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『Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands』：$23.99（
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その他のセール情報はこちらからご確認下さい。
『Battlefield V』3,132円（
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『FIFA 19』：3,132円（
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『Madden NFL 19』：2,505円（
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その他のセール情報はこちらからご確認下さい。
『SID MEIER’S CIVILIZATION VI - DIGITAL DELUXE』：$23.99（
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『HOLLOW KNIGHT』：$9.89（
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『ROCKET LEAGUE』：$11.99（
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『DEAD CELLS』：$19.99（
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『SHADOW OF THE TOMB RAIDER』：$29.99（
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『AMERICAN TRUCK SIMULATOR』：$4.99（
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『RISING STORM 2: VIETNAM』：$8.24（
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『HOB』：$9.99（
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『THEHUNTER: CALL OF THE WILD』：$16.74（
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『OUTLAST 2』：$7.49（
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『CUPHEAD』：$15.99（
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『FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITION』：$24.99（
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『KINGDOM COME: DELIVERANCE』：$29.99（
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『DEEP ROCK GALACTIC』：$18.74（
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『JUST CAUSE 4 - DIGITAL DELUXE EDITION』：$52.49（
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その他のセール情報はこちらからご確認下さい。
『Sins of a Solar Empire: Rebellion』
『Galactic Civilizations II: Ultimate Edition』
『Galactic Civilizations I: Ultimate Edition』
『Galactic Civilizations III - Core Edition』
『Ashes of the Singularity: Escalation』
『Offworld Trading Company: Gold Bundle』
『Galactic Civilizations III: Intrigue Expansion』
「Ashes of the Singularity: Escalation - Epic Map Pack DLC」
「Ashes of the Singularity: Escalation - Turtle Wars DLC」
・Humble Monthlyの初回利用料10％オフクーポン
価格は変動するため、ご購入の際は充分お気をつけ下さい。尚、国内から正規購入が不可能のタイトルやDLCは基本的に本記事の対象外としています。この他、皆さんの知るデジタルストアや、お得なセール情報もコメント欄にて是非お聞かせ下さい。
※UPDATE（2019/01/11 19:40）：画像のタイトルを訂正いたしました。コメント欄でのご指摘ありがとうございます。