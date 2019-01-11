「マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝」★4メモリア出現率2倍キャンペーンが1月15日より開催！

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アニプレックスは、iOS/Android用アプリ「マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝」において、1月15日より「★4メモリア出現率2倍キャンペーン」を開始する。

■「★4メモリア出現率2倍キャンペーン」

「★4メモリア出現率2倍キャンペーン」では、レアガチャにおける★4メモリアの提供割合が通常のレアガチャよりも2倍にアップしております。また日替わりでさまざまなピックアップ対象メモリアが登場いたします。

※★3以上確定時の確率も2倍の対象となります。
※期間終了後、★4魔法少女1体確定までのカウントは「レアガチャ」のカウントとしてそのまま引き継がれます。

日替わりピックアップ対象メモリア

ピックアップ対象期間

2019年1月15日15:00～1月16日14:59

スターライトパワー！
この世界で生きていく

ピックアップ対象期間

2019年1月16日17:00～1月17日14:59

大切な人のために
灯し続ける明かり

ピックアップ対象期間

2019年1月17日15:00～1月18日14:59

雨上がりの帰り道＜みと＞
大切な人を守る力

ピックアップ対象期間

2019年1月18日15:00～1月19日14:59

竜真流師範代
団地に差し込む陽差し

ピックアップ対象期間

2019年1月19日15:00～1月20日14:59

友達できた！
みんな可愛く彩って

ピックアップ対象期間

2019年1月20日15:00～1月21日14:59

マイバイブル
終わらない稽古

※期間終了後、★4魔法少女1体確定までのカウントは「レアガチャ」のカウントとしてそのまま引き継がれます。
※100回目で排出される★4魔法少女は、通常のガチャと同様にランダムで排出されます。

開催期間

2019年1月15日15:00～1月21日14:59

(C)Magica Quartet/Aniplex・Magia Record Partners

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