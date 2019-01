「妖怪ウォッチ メダルウォーズ」事前登録者数が10万人を突破！メラメライオンとコマじろうの配布が決定

Netmarbleは、iOS/Android向けに配信予定の「妖怪ウォッチ メダルウォーズ」について、事前登録者数が10万人を突破したことを発表した。

■事前登録者数が10万人を突破!コマじろうなどのプレゼントが確定

「妖怪ウォッチ メダルウォーズ」では現在事前登録を受付中。現在実施中の「事前登録キャンペーン」では、事前登録者が増えるほど正式サービス時にもらえる特典が豪華になる。現在までに登録者数が10万人を突破し、正式サービス時に、5万人達成特典の「メラメライオン」と10万人達成特典の「コマじろう」のプレゼントが確定した。また、15万人・20万人・25万人・30万人・50万人達成時のキャンペーン特典も新たに追加された。

■スペシャルムービー【ストーリー編】が公開!

「妖怪ウォッチ メダルウォーズ」の公式Twitterにて、「妖怪ウォッチ メダルウォーズ」のオリジナルストーリーを紹介するスペシャルムービーが公開。また、1,500円分のAmazonギフト券をプレゼントするTwitterキャンペーンも開催された。公式Twitter(@yokai_medalwars)にて投稿するスペシャルムービーのツイートをリツイートすると公式Twitterフォロワーを対象に、抽選で20名に1,500円分のAmazonギフト券があたる。

キャンペーン賞品

1,500円分のAmazonギフト券:20名

※本キャンペーンはNetmarble Corp.による提供となります。Amazonは、キャンペーンのスポンサーではございません。

キャンペーン期間

1月11日~1月18日

キャンペーン対象ツイート(スペシャルムービー)はこちら

https://twitter.com/yokai_medalwars/status/1083649934522347520

「妖怪ウォッチ メダルウォーズ」公式Twitterはこちら

https://twitter.com/yokai_medalwars

(C)LEVEL-5 Inc. (C)Netmarble Corp. & Netmarble Monster Inc. 2018 All Rights Reserved.