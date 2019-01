「VALKYRIE ANATOMIA -THE ORIGIN-」風間雷太氏描き下ろしの新キャラクター「黒曜」の紹介映像を先行公開！

スクウェア・エニックスは、iOS/Android向けアプリ「VALKYRIE ANATOMIA -THE ORIGIN-」において、新キャラクター「黒曜」の紹介映像を先行公開した。

「VALKYRIE ANATOMIA -THE ORIGIN-」にて、来たる1月15日18:00より開催予定の新イベント「黒曜石の価値」に登場する新キャラクター「黒曜」の紹介映像を先行公開しました。

黒曜石を想起させる艶やかな黒髪と妖艶な衣装を身に纏った漆黒のホムンクルス「黒曜」は、イラストレーター・風間雷太氏の描き下ろしで、キャラクターボイスは喜多村英梨さんが担当しています。

紹介映像では「黒曜」が双斧を操り、特別なピュリファイアタック演出で魔物たちを一掃する姿が確認できます。

「黒曜石の価値」のイベントシナリオは、現在開催中のイベント「白き麗しの翼」の続編となっております。ぜひ「白き麗しの翼」のイベントシナリオを読破してから「黒曜石の価値」をお楽しみください。

キャラクターデザイン:風間雷太

キャラクターボイス:喜多村英梨

(C)2016-2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.