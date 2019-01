「ファイナルファンタジー ブレイブエクスヴィアス」ストーリーイベント「非情は七色」が復刻開催！

スクウェア・エニックスは、iOS/Android向けアプリ「ファイナルファンタジー ブレイブエクスヴィアス」において、本日1月11日よりストーリーイベント「非情は七色」を復刻開催した。

■ストーリーイベント「非情は七色」が復刻!

メインストーリー・2ndシーズンクライマックス直前!「ヒョウ」が活躍するストーリーイベント「非情は七色」が復刻!また、2019年1月17日(木)17:00からは「晶石」が獲得しやすいエリアが登場します。

開催期間:2019年1月11日(金)~2019年1月21日(月)11:59

■「★5 クリスタル率 10%召喚」を開催!

「ヒョウ」「ティファ」「クリムゾン」がアビリティ覚醒!これを記念して、「★5 クリスタル率 10%召喚」を開催!

この召喚の★5 クリスタルからは今回アビリティ覚醒する「ヒョウ」「ティファ」「クリムゾン」が出現します!

開催期間:2019年1月11日(金)17:00~2019年1月21日(月)11:59

