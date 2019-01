スマブラSP：ダブルミリオンの大ヒット　スイッチ本体も絶好調　18年12月ゲーム販売

「大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL」のゲーム画面

ゲーム誌「ファミ通」を発行するGzブレインが発表した2018年12月(11月26日~12月30日、5週間)のゲーム販売ランキングによると、ソフト部門では「大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL」(任天堂、ニンテンドースイッチ)が約236万本と発売4週間でダブルミリオンを超える大ヒットとなった。

2位は「ポケットモンスター Let’s Go! ピカチュウ・Let’s Go!イーブイ」(ポケモン、スイッチ)の約43万本、3位は「スーパー マリオパーティ」(任天堂、スイッチ)の約42万本。スイッチのゲームがトップ3を独占した。

4位は「JUDGE EYES:死神の遺言」(セガゲームス、PS4)の約22万本、5位は「GOD EATER(ゴッドイーター) 3」(バンダイナムコエンターテインメント、PS4)の約17万本だった。

ハード部門では、ニンテンドースイッチが10カ月連続の首位となる約116万台を販売。絶好調で推移し、累計販売数は約689万台となった。2位はPS4の約32万台だった。

(C)2018 Nintendo Original Game: (C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc. Characters:(C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc. / Pokemon. / Creatures Inc. / GAME FREAK inc. / SHIGESATO ITOI / APE inc. / INTELLIGENT SYSTEMS / Konami Digital Entertainment / SEGA / CAPCOM CO., LTD. / BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / MONOLITHSOFT / CAPCOM U.S.A., INC. / SQUARE ENIX CO., LTD.