【TVドラマ】アメリカ人気男優ランキングTOP10、『NCIS』『クリマイ』の現役＆卒業組の対決に！

米調査会社Q Scoreが弾き出した"ポジティブ度"と"親しみ易さ度"の結果をもとに、米The Wrapが米4大TV局であるABC、FOX、NBC、CBSのドラマシリーズに出演する人気俳優TOP10を発表したので、本日はまず男優編からご紹介しよう。

堂々のナンバーワンに輝いたのは、現在『BULL/ブル 法廷を操る男』で主人公ジェイソン・ブル役を演じるマイケル・ウェザリー。2位には人気犯罪捜査ドラマ『NCIS ~ネイビー犯罪捜査班』のギブス捜査官役で知られるマーク・ハーモンがランクインし、同シリーズでトニー・ディノッゾ捜査官役を演じたマイケルとマークが、『NCIS』の現役&卒業組として火花を散らす結果となった。

そして3位には、消防士の活躍を描く『シカゴ・ファイア』にケリー・セブライド役で主演するテイラー・キニー、4位には"2018年に最も稼いだTV俳優"でトップの座に就いた『ビッグバン★セオリー』のジム・パーソンズが登場。7位につけた犯罪アクションドラマ『S.W.A.T.』に主演するシェマー・ムーア、8位にランクインした『クリミナル・マインド FBI行動分析課』でデヴィッド・ロッシ捜査官役を演じるデヴィッド・ロッシなど、正義のために戦う男を演じる俳優が目立っているようだ。

【TVドラマ】アメリカ人気男優ランキング

1.マイケル・ウェザリー『BULL/ブル 法廷を操る男』

2.マーク・ハーモン『NCIS ~ネイビー犯罪捜査班』

2.テイラー・キニー『シカゴ・ファイア』

4.ジム・パーソンズ『ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則』

5.ジョニー・ガレッキ『ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則』

6.テレンス・ハワード『Empire 成功の代償』

7.シェマー・ムーア『S.W.A.T.』

8.ジョー・マンテーニャ『クリミナル・マインド FBI行動分析課』

9. ジャシー・スモレット『Empire 成功の代償』

10.トム・エリス『LUCIFER/ルシファー』

明日は女優編をご紹介。強くて頼りになりそうな女性がランクインするこちらもお楽しみに。(海外ドラマNAVI)

