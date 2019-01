【これは「私たち」の物語】ドラマ『This Is Us』の魅力をお伝えします！

あなたもきっと、このドラマが好きになる。筆者はドラマを見れば見るほど『This Is Us』愛が深まります。このドラマが好きな人には、もっと好きになってもらいたい。まだ観たことがない人には興味をもってもらいたい。そんな思いで、この記事を書きました。

『This Is Us』の魅力的なところ

THIS IS US -- 'The Game Plan' Episode 105 -- Pictured: (l-r) Mandy Moore as Rebecca, Milo Ventimiglia as Jack -- (Photo by: Ron Batzdorff/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

涙なくして見られない。お話の構成が上手で、先が予測できない。ドラマなのに、私たちの人生ともリンクするところがあって共感する。観ている人を泣かせようとしていないから、物語に入り込めるのが魅力です。大げさでも、特別美しいわけでもない。そこが現実的なんです。今、筆者の一番お気に入りのドラマです。

どんな物語?

THIS IS US -- 'Kyle' Episode 103 -- Pictured: (l-r) Mandy Moore as Rebecca, Milo Ventimiglia as Jack -- (Photo by: Ron Batzdorff/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

シーズン1の冒頭で、誕生日が同じ3人の男女が出てきます。さらに出産を控える若い夫婦の姿も描かれます。仕事、住んでいる場所も違う3人と1組の男女には、ある意外な共通点がありました。1話の最後に全ての話がつながります。

実はこのドラマは、ピアーソンという一組の家族の物語なんです。

誕生日が同じ3人は、兄弟。出産を控えた若い夫婦は、その3人の両親。現在、過去、未来でお話が進みます。初めて観た時には、鳥肌が立ちました。複雑なはずの話がすっきりまとめられて、混乱しない。

『This Is Us』は、まさに私たちの物語

THIS IS US -- 'The Pool' Episode 104 -- Pictured: (l-r) Mandy Moore as Rebecca, Mackenzie Hancsicsak as 8 year old Kate, Milo Ventimiglia as Jack, Lonnie Chavis as 8 year old Randall, Parker Bates as 8 year old Kevin -- (Photo by: Ron Batzdorff/NBC)

タイトルの通り、『This Is Us』は私たちの物語だと感じます。私たちも恋愛、人生、仕事、友情、子育てに悩みます。物語のキャラたちが、そういう私たちの悩みをリアルに表現してくれているんです。成長や挑戦するには案外、誰かの言葉がキッカケだったり、誰かの後押しだったりしませんか。周りの支えで、「頑張ろう」と思うこともあります。

ただの「お話」として終わらなくて、「私も同じ悩みがあるな〜。このシーンのあの言葉に救われた」と思えるんです。自分にかけられた言葉じゃないのに、なぜか自分に言われている気がして、元気がでます。

THIS IS US -- 'The Game Plan' Episode 105 -- Pictured: (l-r) Faithe Herman as Tess, Justin Hartley as Kevin, Eris Baker as Olivia -- (Photo by: Ron Batzdorff/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

このドラマの脚本家も、キャストも、スタッフも、見ている私たちに語りかけているなと思います。だからグッときてしまう。悪者もヒーローも出てこない。普通の人で、どこにでもいそうな、平凡だけど温かい家族の話。人間は完璧じゃない。たまには立ち止まったり、休んだりしても大丈夫。

ジャック

THIS IS US -- 'Three Sentences' Episode 113 -- Pictured: Milo Ventimiglia as Jack Pearson -- (Photo by: Ron Batzdorff/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

ピアーソン家の大黒柱であるジャック。「こんなパパがほしい」と思わされるほど、素敵なパパ。子供たちの問題に向き合い、夢も応援する。奥さんのレベッカを一途に愛する良き夫。家族をいつも笑顔にさせられるように、努力しています。そんな彼にも、ただ一つ問題がありました。親であっても完全じゃないんですよね。それとどうやって向き合っていくのか…そこに共感します。

マイロ・ヴィンティミリア

LOS ANGELES, CA - JANUARY 04: Milo Ventimiglia arrives at the 19th Annual AFI Awards at Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills on January 4, 2019 in Los Angeles, California. (Photo by Steve Granitz/WireImage)

ジャックを演じるのは『ヒーローズ』、『ロッキー・ザ・ファイナル』、『ギルモア・ガールズ』に出演していた、マイロ・ヴィンティミリアです。

レベッカ

THIS IS US -- 'Still There' Episode 204 -- Pictured: Mandy Moore as Rebecca Pearson -- (Photo by Ron Batzdorff/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

子供たちのことを一番に考える優しいママ。いつも手探りで、悩みながら、葛藤しながら、時に強くある姿がかっこいいです。こんな女性になりたいと思いますね。歌手の夢を諦めていましたが、子供たちが高校生になるとクラブやバーで歌の仕事を始めます。

マンディ・ムーア

LOS ANGELES, CALIFORNIA - DECEMBER 05: Mandy Moore attends The Hollywood Reporter's Power 100 Women In Entertainment at Milk Studios on December 05, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Presley Ann/Getty Images)

レベッカを演じるのは、実際に歌手としてデビューしたマンディ・ムーアです。最近までは女優として活躍していましたが、このドラマで歌うことが増えて、音楽活動を再開している様子。

ケヴィン

THIS IS US -- 'The Right Thing to Do' Episode 111 -- Pictured: Justin Hartley as Kevin Pearson -- (Photo by: Ron Batzdorff/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

売れっ子俳優でモテモテのケヴィン。楽観的で、放っておいても我道を行くタイプに思いました。でも本当は自分が分からずにフラフラして、シーズン2では荒れてしまいます…。

ジャスティン・ハートリー

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 06: 76th ANNUAL GOLDEN GLOBE AWARDS -- Pictured: (l-r) Justin Hartley arrives to the 76th Annual Golden Globe Awards held at the Beverly Hilton Hotel on January 6, 2019. -- (Photo by Christopher Polk/NBC/NBCU Photo Bank)

ケヴィン役のジャスティンは、ドラマ『恋するインターン』のメインキャストでした。『This Is Us』がヒットしたこともあり、ジャスティンの知名度も一気にあがりました。筆者が一番驚いたのは、彼の年齢。ドラマと同じ36歳かなと思ったら、41歳です!それに、14歳の可愛い娘もいます。

ケイト

THIS IS US -- 'A Manny Splendored Thing' Episode 202 -- Pictured: Chrissy Metz as Kate -- (Photo by: Ron Batzdorff/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

ケヴィンの双子の妹。思いやりがあり、明るいケイトですが、肥満で悩んでいました。美しい母親と自分を比べて、劣等感があります。ダイエットや恋、夢に奮闘する姿を応援したくなる!

クリッシー・メッツ

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 06: Chrissy Metz attends the 76th Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton Hotel on January 6, 2019 in Beverly Hills, California. (Photo by Daniele Venturelli/WireImage)

ケイトを演じるクリッシー・メッツは、『アメリカン・ホラー・ストーリー』が代表作。歌手としての実力もあります。『This Is Us』のケイト役が決まる前、銀行には約80円しかなかったそう。厳しい状況の中で、ケイト役をゲットできて良かったですよね。

ランダル

THIS IS US -- 'The Last Seven Weeks' Episode 310 -- Pictured: Sterling K. Brown as Randall Pearson -- (Photo by: Ron Batzdorff/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

ランダルは、ジャックとレベッカの養子。いい会社に入り、大きな家と高級車を持ち、成功しています。彼には美しい奥さんと娘2人がいます。手に入れらないものがない彼ですが、ただ一つ気がかりなのは実の両親のことでした。

THIS IS US -- 'Three Sentences' Episode 113 -- Pictured: (l-r) Sterling K. Brown as Randall Pearson, Ron Cephas Jones as William Hill -- (Photo by: Ron Batzdorff/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

ランダルはジャックとレベッカの養子です。ケヴィンとケイトが生まれた日、ランダルは消防署の前に捨てられていたのです。ジャックとレベッカは、三つ子が誕生するはずだったのに、1人は死産。そして、運命的にランダルと出会ったピアーソン夫妻。

THIS IS US -- 'The Most Disappointed Man in the World' Episode 207 -- Pictured: (l-r) Mandy Moore as Rebecca, Milo Ventimiglia as Jack -- (Photo by: Ron Batzdorff/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

白人の両親と黒人の子供。人種問題についても考えさせられます。ジャックとレベッカはそんな深刻な問題にも向き合い、ケイトやケヴィンと同じ愛情を持って、ランダルを育てていきます。

スターリング・K・ブラウン

HOLLYWOOD, CA - SEPTEMBER 25: Sterling K. Brown attends the premiere of NBC's 'This Is Us' Season 3 at Paramount Studios on September 25, 2018 in Hollywood, California. (Photo by Jon Kopaloff/FilmMagic)

ランダルを演じる、スターリング・K・ブラウンの代表作は、「アメリカン・クライム・ストーリー/O.J.シンプソン事件」です。『This Is Us』で、エミー賞やゴールデングローブ賞で、数々の賞を受賞。さらに人気となり映画『ブラック・パンサー』、『プレデター』の新シリーズにも出演。素晴らしい彼の演技力にも注目です。

出産のシーンをリアルに見せるためにしたこと

マンディは出産シーンをリアルに見せるために、実際の出産ビデオを見て研究したんだとか。「出産て、まさに命がけ…」と思わされるほど迫真の演技でした。

努力家のマイロとマンディ

マイロとマンディは、一緒に放送を観て、演技の反省会を行うんだとか。もっと、お互いの演技をいいものにできないのかと議論するそう。努力家です。

ドラマ以外でも家族のよう?

マイロは、キャストたちのリーダー的存在。チャットグループを作り、みんなとコミュニケーションをとっているそう。

さらに、ドラマではマイロの愛車を使っているそうなんですが、「お金はいらないから撮影の休憩時間用に、共演者やスタッフのためのフードトラックを用意してあげてほしい」と会社にお願いしたんだとか。みんなを気遣い、リーダーシップを発揮。

キャストたちの演技に惹き込まれるのは、彼らがドラマ以外でも家族のようだからかもしれませんね。息が合わないと、演技でも違和感がでそうだし、感動も半減しそう。

シーズン3がアメリカで放送中(まとめて観たいので、筆者は放送を観ずに我慢しています)。ジャックの過去、ジャックとレベッカの馴れ初めが描かれています。シーズンを重ねる事に深く、面白くなっていくのが不思議。

いかがでしたか?

BEVERLY HILLS, CA - SEPTEMBER 14: (L-R) Chris Sullivan, Ron Cephas Jones, Mandy Moore, Susan Kelechi Watson, Justin Hartley, Chrissy Metz, Sterling K. Brown and Milo Ventimiglia attend the NBC event at the PaleyFest 2016 fall TV preview at The Paley Center for Media on September 13, 2016 in Beverly Hills, California. (Photo by Jason LaVeris/FilmMagic)

筆者の『This Is Us』愛がうっとうしい程、溢れていたらすみません。このドラマを好きな人には共感してもらえたら嬉しいです。まだ観ていない人には、「観てみよう」と思ってもらえたら感激です!(⌒▽⌒)日本では、今年4月からシーズン2が、BSプレミアにて放送が開始ですね(有料動画サイトではすでに配信中)。