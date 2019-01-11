【AFCアジアカップグループステージ第2節】AUSがPSEを突き放しての勝利

AFCアジアカップグループステージ第2節は1月11日 (金)、Rashid Stadiumでパレスチナ代表男子 vs オーストラリア代表男子の試合が行われました。
前半、AUSは試合を有利に進め、PSEからリードを奪う展開。
前半終了時点で、AUSは2点、PSEは0点となる。
後半に入り、PSEはAUSのゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。
一方、AUSは前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。
最終スコアは3 - 0となり、AUSは、3点もの大差をつけ、PSEを降しての勝利です。
メンバー
■ パレスチナ代表男子
GK 22 ラミ ハマダ
DF 7 ムサブ バタト
DF 14 アブダラー ジャベル
DF 15 アブダラティフ アルバフダリ
MF 6 シャディ シャバン
MF 8 ホナタン ゾリージャ
MF 9 タメル セヤム
MF 20 ナスミ アルバダウィ
MF 21 アレクシス ノランブエナ
MF 23 モハンメド ダルウィシュ
FW 19 マフムード ワディ
GK 1 タウフィク アブハマド
GK 16 アムル カドゥーラ
DF 2 ムスタファ カビル
DF 5 タメル サラー
DF 13 ヤカ フバイシャ
MF 3 モハンメド ラシド
MF 10 サメフ マラーバ
MF 17 パブロ ブラボ
MF 18 オダイ ダバグ
FW 11 ヤセル イスラメ
FW 12 ハリド サレム
■ オーストラリア代表男子
GK 1 マシュー ライアン
DF 2 ミロシュ デゲネク
DF 4 ライアン グラント
DF 5 マーク ミリガン
DF 16 アジズ ベヒッチ
DF 20 トレント セインズベリー
MF 22 ジャクソン アーバイン
FW 9 ジェイミー マクラーレン
FW 15 クリス イコノミディス
FW 21 アワー メイビル
FW 23 トム ロギッチ
GK 12 ミッチェル ランゲラック
GK 18 ダニエル ヴコヴィッチ
DF 3 アレックス ガーズバック
DF 6 マシュー ジャーマン
DF 19 ジョシュ リズドン
MF 8 マッシモ ルオンゴ
MF 13 ジェームス ジェゴ
MF 17 ムスタファ アミニ
FW 7 マシュー レッキー
FW 10 ロビー クルーズ
FW 11 アンドリュー ナバウト
FW 14 アポストロス ジアヌー