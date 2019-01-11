【AFCアジアカップグループステージ第2節】AUSがPSEを突き放しての勝利

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サッカー 試合サマリー

AFCアジアカップグループステージ第2節は1月11日 (金)、Rashid Stadiumでパレスチナ代表男子 vs オーストラリア代表男子の試合が行われました。
前半、AUSは試合を有利に進め、PSEからリードを奪う展開。
前半終了時点で、AUSは2点、PSEは0点となる。
後半に入り、PSEはAUSのゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。
一方、AUSは前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。
最終スコアは3 - 0となり、AUSは、3点もの大差をつけ、PSEを降しての勝利です。

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メンバー

■ パレスチナ代表男子

GK　22　ラミ ハマダ

DF　7　ムサブ バタト

DF　14　アブダラー ジャベル

DF　15　アブダラティフ アルバフダリ

MF　6　シャディ シャバン

MF　8　ホナタン ゾリージャ

MF　9　タメル セヤム

MF　20　ナスミ アルバダウィ

MF　21　アレクシス ノランブエナ

MF　23　モハンメド ダルウィシュ

FW　19　マフムード ワディ

GK　1　タウフィク アブハマド

GK　16　アムル カドゥーラ

DF　2　ムスタファ カビル

DF　5　タメル サラー

DF　13　ヤカ フバイシャ

MF　3　モハンメド ラシド

MF　10　サメフ マラーバ

MF　17　パブロ ブラボ

MF　18　オダイ ダバグ

FW　11　ヤセル イスラメ

FW　12　ハリド サレム

■ オーストラリア代表男子

GK　1　マシュー ライアン

DF　2　ミロシュ デゲネク

DF　4　ライアン グラント

DF　5　マーク ミリガン

DF　16　アジズ ベヒッチ

DF　20　トレント セインズベリー

MF　22　ジャクソン アーバイン

FW　9　ジェイミー マクラーレン

FW　15　クリス イコノミディス

FW　21　アワー メイビル

FW　23　トム ロギッチ

GK　12　ミッチェル ランゲラック

GK　18　ダニエル ヴコヴィッチ

DF　3　アレックス ガーズバック

DF　6　マシュー ジャーマン

DF　19　ジョシュ リズドン

MF　8　マッシモ ルオンゴ

MF　13　ジェームス ジェゴ

MF　17　ムスタファ アミニ

FW　7　マシュー レッキー

FW　10　ロビー クルーズ

FW　11　アンドリュー ナバウト

FW　14　アポストロス ジアヌー

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