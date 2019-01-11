【AFCアジアカップグループステージ第2節】AUSがPSEを突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

AFCアジアカップグループステージ第2節は1月11日 (金)、Rashid Stadiumでパレスチナ代表男子 vs オーストラリア代表男子の試合が行われました。

前半、AUSは試合を有利に進め、PSEからリードを奪う展開。

前半終了時点で、AUSは2点、PSEは0点となる。

後半に入り、PSEはAUSのゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。

一方、AUSは前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。

最終スコアは3 - 0となり、AUSは、3点もの大差をつけ、PSEを降しての勝利です。

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メンバー

■ パレスチナ代表男子

GK 22 ラミ ハマダ

DF 7 ムサブ バタト

DF 14 アブダラー ジャベル

DF 15 アブダラティフ アルバフダリ

MF 6 シャディ シャバン

MF 8 ホナタン ゾリージャ

MF 9 タメル セヤム

MF 20 ナスミ アルバダウィ

MF 21 アレクシス ノランブエナ

MF 23 モハンメド ダルウィシュ

FW 19 マフムード ワディ

GK 1 タウフィク アブハマド

GK 16 アムル カドゥーラ

DF 2 ムスタファ カビル

DF 5 タメル サラー

DF 13 ヤカ フバイシャ

MF 3 モハンメド ラシド

MF 10 サメフ マラーバ

MF 17 パブロ ブラボ

MF 18 オダイ ダバグ

FW 11 ヤセル イスラメ

FW 12 ハリド サレム

■ オーストラリア代表男子

GK 1 マシュー ライアン

DF 2 ミロシュ デゲネク

DF 4 ライアン グラント

DF 5 マーク ミリガン

DF 16 アジズ ベヒッチ

DF 20 トレント セインズベリー

MF 22 ジャクソン アーバイン

FW 9 ジェイミー マクラーレン

FW 15 クリス イコノミディス

FW 21 アワー メイビル

FW 23 トム ロギッチ

GK 12 ミッチェル ランゲラック

GK 18 ダニエル ヴコヴィッチ

DF 3 アレックス ガーズバック

DF 6 マシュー ジャーマン

DF 19 ジョシュ リズドン

MF 8 マッシモ ルオンゴ

MF 13 ジェームス ジェゴ

MF 17 ムスタファ アミニ

FW 7 マシュー レッキー

FW 10 ロビー クルーズ

FW 11 アンドリュー ナバウト

FW 14 アポストロス ジアヌー