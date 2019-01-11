「耳をすませば」オトナ女子に似合うグッズ♪ 地球屋の“古時計”をモチーフにしたキルティングシリーズ登場

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「Closet限定 耳をすませばキルティングシリーズ」（C）1995 Aoi Hiiragi / Shueisha - Studio Ghibli - NH

『耳をすませば』より、同作の世界観がたっぷり詰まったキルティング生地の布小物「耳をすませばキルティングシリーズ」全4種が登場。スタジオジブリ作品グッズショップ「どんぐり共和国」の新ブランド「Closet」から販売される。

「Closet」は、優しい中にも芯の強さを持つジブリヒロイン達に焦点をあて、商品を通じて「私が私になれる場所」を提案する新ブランド。

「耳をすませばキルティングシリーズ」では、主人公・雫と地球屋の店主との出会いを演出する印象深い“古時計”をモチーフに、ドワーフの王、エルフの王女が住む城の時計の文字盤や、星、月、太陽、星が、光沢のあるキルティング生地にデザインされた。

キルティング生地を使用した布小物は、「がばっとポーチ」1,700円（税別）、「がま口ペンポーチ」1,800円（税別）、 「スタンドポーチ」2,200円（税別）、「ランチトートバッグ」2,500円（税別） の全4種がラインナップ。

雫の大好きな幻想的な物語の世界を持ち歩ける「耳をすませばキルティングシリーズ」は、1月中旬より全国の「Closet」コーナー限定で発売予定。

Closet限定 耳をすませばキルティングシリーズ がばっとポーチ

価 格：1,700円(税別）

サイズ：W135×H100×D50mm

素 材：ポリエステル100％

Closet限定 耳をすませばキルティングシリーズ がま口ペンポーチ

価 格：1,800円(税別）

サイズ：W200×H95×D10mm

素 材：ポリエステル100％

Closet限定 耳をすませばキルティングシリーズ スタンドポーチ

価 格：2,200円(税別）

サイズ：W220×H120×D100mm

素 材：ポリエステル100％

Closet限定 耳をすませばキルティングシリーズ ランチトートバッグ

価 格：2,500円(税別）

サイズ：W310×H210×D120mm

素 材：ポリエステル100％

■「Closet」限定商品の取扱店舗

Donguri Closet どんぐり共和国 ラゾーナ川崎プラザ店

および、以下のどんぐり共和国内「Closet」コーナー

どんぐり共和国 ルクア大阪店 / どんぐり共和国 名古屋 タカシマヤ ゲートタワーモール店

どんぐり共和国 東京スカイツリータウン・ソラマチ店 / どんぐり共和国 キャナルシティ博多店

（C）1995 Aoi Hiiragi / Shueisha - Studio Ghibli - NH

松本 翼

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