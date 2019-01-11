Amazonタイムセール、12日は手軽に大画面が味わえるASUSのポケットプロジェクターが安い。ヘッドホンも充実

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Amazonが毎日開催している「タイムセール」。1月12日（土）は、ヘッドホンやイヤホンから小型プロジェクターまで、AV関連製品が目白押しだ。ASUS「ZenBeam Go E1Z」は、ポケットサイズのポータブルLEDプロジェクター。150ルーメンの明るさで、スマホとUSB接続して最大120インチ相当の大画面を楽しめる。モバイルバッテリー機能も搭載する。

Skullcandyのワイヤレスヘッドホン「Hesh 3 Wireless」、MEZEの木製ハウジングヘッドホン「99 Classics」、Westoneの8BAドライバー搭載IEM「W80」など、優れた音質を誇るイヤホン・ヘッドホンも特別価格で提供。Ankerからは防水Bluetoothスピーカーも登場する。

そのほか、モバイルバッテリーやLightningケーブルなど、スマホ回りの便利なアイテムも特別価格で登場。本日のタイムセールはいつになく充実したラインナップがそろっているので、ぜひチェックしてみてほしい。

【1月12日（土）のタイムセール注目商品】

●LEDミニプロジェクター ASUS「ZenBeam Go E1Z」（150ルーメン/6,400mAhバッテリー内蔵/5時間の投影時間/USB Tyep‐C/MircoUSB対応）

6:00スタート

●ワイヤレスヘッドホン Skullcandy「Hesh 3 Wireless」（Bluetooth対応/RED）

12:59スタート

●密閉型ヘッドホン MEZE「99 Classics」（Walnut Gold/木製イヤーカップ）

8:25スタート

●ユニバーサルイヤホン Westone「UM Pro10」（1BAドライバー）

5:19スタート

●ユニバーサルイヤホン Westone「W80」（8BAドライバー）

14:39スタート

●Bluetoothスピーカー Anker「SoundCore 2」(12W /Bluetooth4.2/24時間連続再生/IPX5防水規格/デュアルドライバー/マイク内蔵）

13:14スタート

●27型4Kディスプレイ ASUS「PB27UQ」（広視野角/IPS/sRGB100%/DP・HDMI）

0:00スタート

●Lightningケーブル オウルテック「OWL-CBCLT12-WH」（3年保証/高耐久/Apple認証/エクストリームナイロン使用/1.2m）

0:00スタート

●USBメモリー HP「HPFD730W-256」（256GB/USB 3.0/伸縮式）

0:30スタート

●Bluetoothレシーバー AUKEY 「BR-C13」（3.5mmミニプラグ接続/クリップ付き）

4:15スタート

●USB急速充電器 Anker「PowerPort 2 Quick Charge 3.0」（31.5W 2ポート/QC3.0対応/PowerIQ搭載）

6:19スタート

●Bluetooth USBアダプター エレコム「LBT-UAN05C2」（超小型/Bluetooth Ver4.0 EDR/LE対応/Windows10対応）

7:10スタート

●USB充電器 AUKEY「PA-T18」（ACアダプター/Quick Charge3.0/42W/4ポート）

8:14スタート

●モバイルバッテリー AUKEY「PB-N50」（10000mAh/2USBポート/同時充電/急速対応）

10:04スタート

●モバイルバッテリー RAVPower「RP-PB080」（Qi急速充電/10400mAh/iPhone最大7.5W、Android最大10W）

10:19スタート

●iPhone用Lightningメモリー RAVPower「RP-IM004JP」（1本3役/ライトニング&SD;カードリーダー&USB;メモリー/64GB ）

10:29スタート

●スイッチングハブ TP-Link「TL-SG1005P」（ギガ対応/5ポート/PoEハブ 4×PoE対応/全体最大56W）

11:59スタート

タイムセールへはPHILE WEB 記事下）のリンクから

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