Amazonタイムセール、12日は手軽に大画面が味わえるASUSのポケットプロジェクターが安い。ヘッドホンも充実

Amazonが毎日開催している「タイムセール」。1月12日（土）は、ヘッドホンやイヤホンから小型プロジェクターまで、AV関連製品が目白押しだ。ASUS「ZenBeam Go E1Z」は、ポケットサイズのポータブルLEDプロジェクター。150ルーメンの明るさで、スマホとUSB接続して最大120インチ相当の大画面を楽しめる。モバイルバッテリー機能も搭載する。
Skullcandyのワイヤレスヘッドホン「Hesh 3 Wireless」、MEZEの木製ハウジングヘッドホン「99 Classics」、Westoneの8BAドライバー搭載IEM「W80」など、優れた音質を誇るイヤホン・ヘッドホンも特別価格で提供。Ankerからは防水Bluetoothスピーカーも登場する。
そのほか、モバイルバッテリーやLightningケーブルなど、スマホ回りの便利なアイテムも特別価格で登場。本日のタイムセールはいつになく充実したラインナップがそろっているので、ぜひチェックしてみてほしい。
【1月12日（土）のタイムセール注目商品】
●LEDミニプロジェクター ASUS「ZenBeam Go E1Z」（150ルーメン/6,400mAhバッテリー内蔵/5時間の投影時間/USB Tyep‐C/MircoUSB対応）
6:00スタート
●ワイヤレスヘッドホン Skullcandy「Hesh 3 Wireless」（Bluetooth対応/RED）
12:59スタート
●密閉型ヘッドホン MEZE「99 Classics」（Walnut Gold/木製イヤーカップ）
8:25スタート
●ユニバーサルイヤホン Westone「UM Pro10」（1BAドライバー）
5:19スタート
●ユニバーサルイヤホン Westone「W80」（8BAドライバー）
14:39スタート
●Bluetoothスピーカー Anker「SoundCore 2」(12W /Bluetooth4.2/24時間連続再生/IPX5防水規格/デュアルドライバー/マイク内蔵）
13:14スタート
●27型4Kディスプレイ ASUS「PB27UQ」（広視野角/IPS/sRGB100%/DP・HDMI）
0:00スタート
●Lightningケーブル オウルテック「OWL-CBCLT12-WH」（3年保証/高耐久/Apple認証/エクストリームナイロン使用/1.2m）
0:00スタート
●USBメモリー HP「HPFD730W-256」（256GB/USB 3.0/伸縮式）
0:30スタート
●Bluetoothレシーバー AUKEY 「BR-C13」（3.5mmミニプラグ接続/クリップ付き）
4:15スタート
●USB急速充電器 Anker「PowerPort 2 Quick Charge 3.0」（31.5W 2ポート/QC3.0対応/PowerIQ搭載）
6:19スタート
●Bluetooth USBアダプター エレコム「LBT-UAN05C2」（超小型/Bluetooth Ver4.0 EDR/LE対応/Windows10対応）
7:10スタート
●USB充電器 AUKEY「PA-T18」（ACアダプター/Quick Charge3.0/42W/4ポート）
8:14スタート
●モバイルバッテリー AUKEY「PB-N50」（10000mAh/2USBポート/同時充電/急速対応）
10:04スタート
●モバイルバッテリー RAVPower「RP-PB080」（Qi急速充電/10400mAh/iPhone最大7.5W、Android最大10W）
10:19スタート
●iPhone用Lightningメモリー RAVPower「RP-IM004JP」（1本3役/ライトニング&SD;カードリーダー&USB;メモリー/64GB ）
10:29スタート
●スイッチングハブ TP-Link「TL-SG1005P」（ギガ対応/5ポート/PoEハブ 4×PoE対応/全体最大56W）
11:59スタート
タイムセールへはPHILE WEB 記事下）のリンクから