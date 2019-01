【悲報】『クリミナル・マインド』やっぱり終了・・・でも？

大ヒット犯罪捜査ドラマ『クリミナル・マインド』が、周囲の予想通りにシーズン15で終了することが正式に決定した。

『クリミナル・マインド』

放送:2005年〜

放送局:CBS

製作総指揮:マーク・ゴードン

出演:ジョー・マンテーニャ/トーマス・ギブソン/パジェット・ブリュースター/シェマー・ムーア/マシュー・グレイ・ギュブラー/A・J・クック/カーステン・ヴァングスネス ほか

2018年5月の時点で、大ヒット犯罪捜査系ドラマが続々と更新されていく中、なかなか『クリミナル・マインド』だけは更新が決定しない状況だった。

全米でシーズン13の放送を終え、次シーズンであるシーズン14の第1話で通算300話を迎えることになる本作の更新が発表されていないのはファンとして大変気がかりだったのだが、無事にシーズン14への更新が米CBSによって発表。

先に放送されたシーズン13はこれまでと放送時間を変更しての放送となったが、これによって、グンと視聴率も伸びたということもあり、継続を決定したという。

更新時にはシーズン14におけるエピソード数などは決定されておらず、もしかしたら、これまでの22話~23話構成よりも少ない全13話構成にし、シーズン14を持ってシリーズを終了させるかもしれないという噂が浮上していたが、全15話での放送という形で落ち着いていた。

製作総指揮を務めるエリカ・メッサーは「長年CBSを支えてきたシリーズを中途半端な形で終わらせることはないと思う」と更新前に語っていた。

本作は2005年の放送開始以来、世界中で人々の心を掴んできた。

FBI行動分析課(通称:BAU)の活躍を描いた同作は、スリリングかつサスペンスフルなストーリーで視聴者を楽しませてくると同時に、度重なるキャストの入れ替えなど、問題点が多かったことも事実。

それでもシリーズ通して14シーズンという長寿シリーズとなり、アメリカのTVドラマ史に名を刻む名作となっているのは確かだ。

そんな『クリミナル・マインド』は、昨年10月より放送スタートとなったシーズン14で終了する可能性が高いとみられていた。

なぜなら、ショーランナーを務めるエリカ・メッサーが次シーズンについて感慨深げなコメントを残し、グランドフィナーレの可能性を匂わせたからだ。

「シーズン14は大規模な‘‘家族イベント’’になることでしょう」とコメントを残したエリカだったが、実はその真意はシリーズ終了に関してではなかったようで、その大半のエピソードでキャストが監督を務めるという意味だった。

シーズン14全15話のほとんどでキャストが製作にかかわることとなったのだ。

大ヒット犯罪捜査ドラマ『クリミナル・マインド』が次シーズンとなるシーズン15で放送終了することが公式インスタグラムで明らかになった。

伝えられた情報によると、シーズン14が2月に放送終了し、そのままの足でシーズン15を撮影。

これまでで最短の全10エピソードが製作されるという。

シーズン14で全300エピソードという長寿ドラマの証を残した本作は、グランドフィナーレを迎えるころには全325エピソードを達成することになる。

しかしながら、周囲の予想ではシーズン14で終了するとされてきたため、1シーズン長く観られるのは嬉しい。

米CBSの屋台骨を支え、全世界の海外ドラマ好きを楽しませてきた人気シリーズの収量は心から寂しい気持ちでいっぱいだが、最後まで我々の心を惹きつけるような最高のドラマを見せてほしいものだ!