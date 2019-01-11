【AFCアジアカップグループステージ第2節】KORがKGZから逃げ切り勝利

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サッカー 試合サマリー

AFCアジアカップグループステージ第2節は1月12日 (土)、Hazza Bin Zayed Stadiumでキルギス代表男子 vs 韓国代表男子の試合が行われました。
前半、KORはKGZに攻め込み得点を奪う展開を作り出します。
前半終了時点で、KORは1点、KGZは0点と、リードして後半を迎えます。
後半に入り、両者一進一退の攻防が続くも、どちらも決定機を決めるまで至らず、そのまま試合終了。
最終スコアは1 - 0となり、KORは、1点差でKGZを降し、見事勝利しました。

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メンバー

■ キルギス代表男子

GK　13　クトマン カディルベコフ

DF　2　バレリー キチン

DF　3　タミルラン コズバエフ

DF　17　ダニエル タゴエ

MF　8　アジズ シディコフ

MF　9　エドガー ベルンハルト

MF　11　ベクジャン サギンバエフ

MF　18　カイラト ジルガルベク ウール

MF　21　ファルハト ムサベコフ

MF　23　アフリディン イスライロフ

FW　10　ミルラン ムルザエフ

GK　1　パベル マティアシュ

GK　16　バレリー カシュバ

DF　4　ムスタファ イウスポフ

DF　5　アイザル アクマトフ

MF　6　パベル シドレンコ

MF　7　トゥルスナリ ルスタモフ

MF　12　オディルジョン アブドゥラフマノフ

MF　15　ムロリムジョン アフメドフ

MF　20　バクティアル ドゥイショベコフ

MF　22　アントン ゼムリャヌヒン

FW　14　エルニスト バティルカノフ

FW　19　ビタリー ルクス

■ 韓国代表男子

GK　1　キム スンギュ

DF　2　イ ヨン

DF　4　キム ミンジェ

DF　14　ホン チョル

DF　19　キム ヨングォン

MF　5　チョン ウヨン

MF　6　ファン インボム

MF　11　ファン ヒチャン

MF　13　ク ジャチョル

MF　17　イ チョンヨン

FW　18　ファン ウィジョ

GK　21　キム ジンヒョン

GK　23　チョ ヒョヌ

DF　3　キム ジンス

DF　15　チョン スンヒョン

DF　20　クォン ギョンウォン

DF　22　キム ムンファン

MF　8　チュ セジョン

MF　10　イ ジェソン

MF　16　キ ソンヨン

FW　9　チ ドンウォン

FW　12　イ スンウ

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