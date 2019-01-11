【AFCアジアカップグループステージ第2節】KORがKGZから逃げ切り勝利

サッカー 試合サマリー

AFCアジアカップグループステージ第2節は1月12日 (土)、Hazza Bin Zayed Stadiumでキルギス代表男子 vs 韓国代表男子の試合が行われました。

前半、KORはKGZに攻め込み得点を奪う展開を作り出します。

前半終了時点で、KORは1点、KGZは0点と、リードして後半を迎えます。

後半に入り、両者一進一退の攻防が続くも、どちらも決定機を決めるまで至らず、そのまま試合終了。

最終スコアは1 - 0となり、KORは、1点差でKGZを降し、見事勝利しました。

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メンバー

■ キルギス代表男子

GK 13 クトマン カディルベコフ

DF 2 バレリー キチン

DF 3 タミルラン コズバエフ

DF 17 ダニエル タゴエ

MF 8 アジズ シディコフ

MF 9 エドガー ベルンハルト

MF 11 ベクジャン サギンバエフ

MF 18 カイラト ジルガルベク ウール

MF 21 ファルハト ムサベコフ

MF 23 アフリディン イスライロフ

FW 10 ミルラン ムルザエフ

GK 1 パベル マティアシュ

GK 16 バレリー カシュバ

DF 4 ムスタファ イウスポフ

DF 5 アイザル アクマトフ

MF 6 パベル シドレンコ

MF 7 トゥルスナリ ルスタモフ

MF 12 オディルジョン アブドゥラフマノフ

MF 15 ムロリムジョン アフメドフ

MF 20 バクティアル ドゥイショベコフ

MF 22 アントン ゼムリャヌヒン

FW 14 エルニスト バティルカノフ

FW 19 ビタリー ルクス

■ 韓国代表男子

GK 1 キム スンギュ

DF 2 イ ヨン

DF 4 キム ミンジェ

DF 14 ホン チョル

DF 19 キム ヨングォン

MF 5 チョン ウヨン

MF 6 ファン インボム

MF 11 ファン ヒチャン

MF 13 ク ジャチョル

MF 17 イ チョンヨン

FW 18 ファン ウィジョ

GK 21 キム ジンヒョン

GK 23 チョ ヒョヌ

DF 3 キム ジンス

DF 15 チョン スンヒョン

DF 20 クォン ギョンウォン

DF 22 キム ムンファン

MF 8 チュ セジョン

MF 10 イ ジェソン

MF 16 キ ソンヨン

FW 9 チ ドンウォン

FW 12 イ スンウ