【AFCアジアカップグループステージ第2節】KORがKGZから逃げ切り勝利

AFCアジアカップグループステージ第2節は1月12日 (土)、Hazza Bin Zayed Stadiumでキルギス代表男子 vs 韓国代表男子の試合が行われました。
前半、KORはKGZに攻め込み得点を奪う展開を作り出します。
前半終了時点で、KORは1点、KGZは0点と、リードして後半を迎えます。
後半に入り、両者一進一退の攻防が続くも、どちらも決定機を決めるまで至らず、そのまま試合終了。
最終スコアは1 - 0となり、KORは、1点差でKGZを降し、見事勝利しました。
メンバー
■ キルギス代表男子
GK 13 クトマン カディルベコフ
DF 2 バレリー キチン
DF 3 タミルラン コズバエフ
DF 17 ダニエル タゴエ
MF 8 アジズ シディコフ
MF 9 エドガー ベルンハルト
MF 11 ベクジャン サギンバエフ
MF 18 カイラト ジルガルベク ウール
MF 21 ファルハト ムサベコフ
MF 23 アフリディン イスライロフ
FW 10 ミルラン ムルザエフ
GK 1 パベル マティアシュ
GK 16 バレリー カシュバ
DF 4 ムスタファ イウスポフ
DF 5 アイザル アクマトフ
MF 6 パベル シドレンコ
MF 7 トゥルスナリ ルスタモフ
MF 12 オディルジョン アブドゥラフマノフ
MF 15 ムロリムジョン アフメドフ
MF 20 バクティアル ドゥイショベコフ
MF 22 アントン ゼムリャヌヒン
FW 14 エルニスト バティルカノフ
FW 19 ビタリー ルクス
■ 韓国代表男子
GK 1 キム スンギュ
DF 2 イ ヨン
DF 4 キム ミンジェ
DF 14 ホン チョル
DF 19 キム ヨングォン
MF 5 チョン ウヨン
MF 6 ファン インボム
MF 11 ファン ヒチャン
MF 13 ク ジャチョル
MF 17 イ チョンヨン
FW 18 ファン ウィジョ
GK 21 キム ジンヒョン
GK 23 チョ ヒョヌ
DF 3 キム ジンス
DF 15 チョン スンヒョン
DF 20 クォン ギョンウォン
DF 22 キム ムンファン
MF 8 チュ セジョン
MF 10 イ ジェソン
MF 16 キ ソンヨン
FW 9 チ ドンウォン
FW 12 イ スンウ