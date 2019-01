2019年に50歳を迎えるハリウッドセレブ6選！

2019年に50歳を迎えるセレブをピックアップしてみました。要するに1969年生まれの方たちですね。。。私、個人的には意外だなぁと思う人もいるのですが、どう思われますか?いずれにしても50歳ってまだまだこれからって感じですね♪

ノーマン・リーダス

NEW YORK, NEW YORK - DECEMBER 02: Norman Reedus attends the the Versace fall 2019 fashion show at the American Stock Exchange Building in lower Manhattan on December 02, 2018 in New York City. (Photo by Roy Rochlin/Getty Images)

1969年1月生まれ。

2010年から放映されている海外ドラマ「ウォーキング・デッド(原題:The Walking Dead)」のダリル・ディクソン役でもお馴染みですね。

UNIVERSAL CITY, CA - OCTOBER 02: Actor Norman Reedus poses at the after party for the premiere screening of AMC Networks' 'The Walking Dead' Season 5 at the Universal Studios Backlot on October 2, 2014 in Universal City, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images)

イタリア出身の父とイギリス人の母との間にアメリカで生まれたノーマン。

元々は画家や写真家として活動していたようなのですが、舞台出演がきっかけで俳優の道に進みました。子供の頃には親の仕事の都合で、日本の千葉県に住んでいた事もあり、日本のどこが好きかというインタビューでは「キディランド」が好きだと答えており、「ハローキティ」がお気に入りなんですって。

なんだかイメージと違う感じもするのですが、意外性があってなんだか親近感が沸いてきてしまいます。

ジェニファー・アニストン

LOS ANGELES, CA - DECEMBER 06: Jennifer Aniston arrives at the premiere of Netflix's 'Dumplin'' at the Chinese Theater on December 6, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images)

1969年2月生まれ。

1994年から10年間放映された海外ドラマ「フレンズ(原題:Friends)」のレイチェル・グリーン役で世界的に有名になりました。

この「フレンズ」の最終シーズンでは、1話100万ドルという破格のギャラだったという事でも話題になりましたよね。

FRIENDS -- Pictured: Jennifer Aniston as Rachel Green (Photo by NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

プライベートでは2000年にブラッド・ピットと結婚しましたが5年後に離婚。2015年にはジャスティン・セローと再婚しましたが、2018年に離婚を発表しました。

この2回の離婚、ジェニファー自身は円満離婚だと言っているのですが、どうやらジャスティンとの離婚は金銭問題で揉めているようなのです。

結婚前から莫大な資産を持っているジェニファーにしてみたら、渡したくないと思ってしまうのは当然なのかもしれませんが・・・

マシュー・ペリー

NEW YORK, NY - JUNE 05: Matthew Perry attends The End Of Longing' opening night after party at SushiSamba 7 on June 5, 2017 in New York City. (Photo by John Lamparski/Getty Images)

1969年8月生まれ。

マシューも海外ドラマ「フレンズ(原題:Friends)」のチャンドラー・ビング役で有名ですよね。

FRIENDS -- 'The One with the Lesbian Wedding' Episode 11 -- Pictured: Matthew Perry as Chandler Bing (Photo by Paul Drinkwater/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

カナダ人の母とアメリカ人の俳優の父親の元に生まれ、両親の離婚により、幼少期をカナダで過ごしたマシュー。

10代の頃にはテニスのトッププレーヤーとして活躍していましたが、15歳の頃、父親と暮らすためにロスに移住しました。アメリカでもテニスプレーヤーとして活躍していましたが、父親の影響もあって俳優を目指すようになったようです。

アメリカでは2000年、日本では2001年に公開されたコメディ映画「隣のヒットマン(原題: The Whole Nine Yards)」が印象に残っています。

リサ・ニコール・カーソン

BEVERLY HILLS, CA - FEBRUARY 25: Actress Lisa Nicole Carson attends the 2018 American Black Film Festival Honors Awards at The Beverly Hilton Hotel on February 25, 2018 in Beverly Hills, California. (Photo by Leon Bennett/Getty Images)

1969年6月生まれ。

1997年から2002年にかけて放送された「アリー my Love(原題:Ally McBeal)」で、アリーのルームメイトで検事のレネ・ラディック役や、「ER緊急救命室(原題:ER)」で、ベントン医師の恋人カーラ役を演じていました。

Calista Flockhart and Lisa Nicole Carson during 1999 Golden Globe Awards in Los Angeles, California, United States. (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic)

レネ役を降板後は、長い間表舞台に姿を見せなかったのですが、精神的に不安定になっていたようで、麻薬に手を出したとも言われていました。

しかし、2012年には「ハリーズ・ロー 裏通り法律事務所(原題: Harry's Law)」でアリーと同じレネ役でゲスト出演するなど、少しずつ復帰しているようです。

エドワード・ノートン

NEW YORK, NY - DECEMBER 03: Actor Edward Norton attends the New York premiere of 'Paris to Pittsburgh' hosted by Bloomberg Philanthropies and RadicalMedia at Walter Reade Theater on December 3, 2018 in New York City. (Photo by Jim Spellman/WireImage)

1969年8月生まれ。

スクリーンデビュー作となった1996年公開の映画「真実の行方(原題:Primal Fear)」で、いきなりゴールデングローブ賞助演男優賞を受賞、アカデミー賞助演男優賞にノミネートされるなど、演技力には定評があります。

Edward Norton during 'Everyone Says I Love You' New York City Premiere at Ziegfeld Theater in New York City, New York, United States. (Photo by Tracy Tremblay/WireImage)

大学卒業後に短期間でしたが、祖父の仕事を手伝って大阪に滞在していたそうなんです。それほど上手ではないですが、日本語でインタビューに答えたこともあるんですよ。

なんだか親近感が沸いてきますよね。

2018年に公開されたストップモーション・アニメ映画の「犬ヶ島(原題:Isle of Dogs)」では声の出演もしています。

ジェニファー・ロペス

MIAMI, FL - DECEMBER 14: Jennifer Lopez is seen on the set of 'Un Nuevo Dia' at Telemundo Center to promote the film 'Second Act' on December 14, 2018 in Miami, Florida. (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images)

1969年7月生まれ。

1986年に映画「マイリトルガール きらめきの夏(原題:My Little Girl)」でスクリーンデビュー。そして1999年には歌手としての活動も開始し、デビューアルバム「On The 6」の中からシングルカットされた曲「If You Had My Love」が、ビルボードで5週連続1位になるという快挙を成し遂げました。

Jennifer Lopez (Photo by Kevin Mazur Archive/WireImage)

そんな彼女もまだ無名だった1990年に、大阪で開催された「国際花と緑の博覧会(通称:花博)」の会場で行われていたミュージカルに出演しており、当時大阪に滞在していたそうなのです。

きっと多くの外国人キャストの中の1人として頑張っていたんでしょうね。

アメリカで2002年から放送されているオーディション番組「アメリカン・アイドル(原題:American Idol)」ではシーズン10から審査員も務めています。