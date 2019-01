女優やグラビアアイドルとして活躍する佐野ひなこが自身のインスタグラムを更新し、ドラマで共演した柳ゆり菜、中村有沙との3ショットをアップ。インターネット上で話題になっている。

■艶っぽい表情の3ショット

#人生が楽しくなる幸せの法則 @shiawasenohousoku 今日からです。 みてますか? #キラキラ女子 #佐野ひなこ #柳ゆり菜 #中村有沙

10日にインスタグラムを更新した佐野は、「人生が楽しくなる幸せの法則、今日からです。見てますか?」とコメントを添えて、3枚の写真をアップ。1枚目と2枚目は柳と中村との3ショット、3枚目は佐野のソロショットというものだ。

佐野たち3人は、10日に放送開始されたドラマ『人生が楽しくなる幸せの法則』(日本テレビ系)に出演。夏菜演じる主人公とは対照的に、人生を謳歌する「キラキラ女子」を演じている。3人がどこか艶っぽい表情をしているのは、「キラキラ女子」を意識したものだろうか。

■投稿には「全員かわいい」と絶賛の声

佐野が今回投稿した3ショットには、「全員かわいい」と絶賛の声が続出した。また、ドラマを視聴した感想コメントも寄せられている。

「やはりひなちゃんが一番輝いてる」

「皆さん美人すぎます!!!」

「ドラマ観ました! 面白かったですね~。来週からも楽しみです」

「こんなにかわいかったら、確かに人生キラキラですね」

コメントの中には、「ひなちゃんが一番輝いてる」といったものも。

■キレのあるダンス動画もアップ

佐野は柳、中村との3ショットを投稿したのと同日に、人気ダンスボーカルグループ「TWICE」の楽曲を踊る動画もインスタグラムにアップ。

佐野本人は「『yes or yes』踊ってみたのだが、私はたどたどしい(笑)」と謙遜しているが、キレのある見事なダンスを披露している。この動画にも「最高」「かわいすぎる」と、ファンから絶賛コメントが寄せられている。

#yesoryes 踊って見たのだ、、が わたしは、たどたどしい笑笑 さすがももせんせい @sadamomodayo . . しーちゃん @kaneko_shiori ドイツから帰ってきて踊ったの💕 . . #TWICE

■約8割の人が「美人の女性が好き」

しらべぇ編集部では、全国20~60代の男女1,343名を対象に「美人な女性」について調査を実施。その結果、全体のおよそ8割の人が「美人の女性が好きだ」と回答した。

佐野が「キラキラ女子」として出演するドラマ『人生が楽しくなる幸せの法則』は、毎週木曜午後11時59分に放送中。ぜひ、チェックしてもらいたい。